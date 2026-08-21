DSLA Protocol מחיר היום

מחיר DSLA Protocol (DSLA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 16.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DSLA ל USD הוא $ 0 לכל DSLA.

DSLA Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 281,629, עם היצע במחזור של 5.69B DSLA. ב‑24 השעות האחרונות, DSLA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02429944, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DSLA נע ב +0.80% בשעה האחרונה ו +52.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DSLA Protocol (DSLA) מידע שוק

שווי שוק $ 281.63K$ 281.63K $ 281.63K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 282.04K$ 282.04K $ 282.04K אספקת מחזור 5.69B 5.69B 5.69B אספקה כוללת 5,696,563,023.000001 5,696,563,023.000001 5,696,563,023.000001

שווי השוק הנוכחי של DSLA Protocol הוא $ 281.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DSLA הוא 5.69B, עם היצע כולל של 5696563023.000001. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 282.04K.