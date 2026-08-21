POWERBALL מחיר היום

מחיר POWERBALL (BALL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.99% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BALL ל USD הוא $ 0 לכל BALL.

POWERBALL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 46,184, עם היצע במחזור של 979.40M BALL. ב‑24 השעות האחרונות, BALL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00598404, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BALL נע ב -1.07% בשעה האחרונה ו -12.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

POWERBALL (BALL) מידע שוק

שווי שוק $ 46.18K$ 46.18K $ 46.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 46.18K$ 46.18K $ 46.18K אספקת מחזור 979.40M 979.40M 979.40M אספקה כוללת 979,400,527.0022932 979,400,527.0022932 979,400,527.0022932

שווי השוק הנוכחי של POWERBALL הוא $ 46.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BALL הוא 979.40M, עם היצע כולל של 979400527.0022932. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.18K.