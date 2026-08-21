Obol מחיר היום

מחיר Obol (OBOL) בזמן אמת היום הוא $ 0.00304717, עם שינוי של 29.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OBOL ל USD הוא $ 0.00304717 לכל OBOL.

Obol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 970,896, עם היצע במחזור של 318.62M OBOL. ב‑24 השעות האחרונות, OBOL סחר בין $ 0.00226419 (נמוך) ל $ 0.00305792 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.380077, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00192507.

ביצועים לטווח קצר, OBOL נע ב +3.66% בשעה האחרונה ו +34.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 546.98K.

Obol (OBOL) מידע שוק

שווי שוק $ 970.90K$ 970.90K $ 970.90K נפח (24 שעות) $ 546.98K$ 546.98K $ 546.98K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M אספקת מחזור 318.62M 318.62M 318.62M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Obol הוא $ 970.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 546.98K. ההיצע במחזור של OBOL הוא 318.62M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.52M.