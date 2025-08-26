Meta USD (MUSD) מידע על מחיר (USD)

Meta USD (MUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $1.002. במהלך 24 השעות האחרונות, MUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.995424 לבין שיא של $ 1.005, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.086, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00096541.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MUSD השתנה ב +0.31% במהלך השעה האחרונה, +0.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Meta USD הוא $ 4.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MUSD הוא 4.21M, עם היצע כולל של 4207664.352786767. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.22M.