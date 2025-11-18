BLOXWAP מחיר היום

מחיר BLOXWAP (BLOXWAP) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 34.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BLOXWAP ל USD הוא -- לכל BLOXWAP.

BLOXWAP כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 910,816, עם היצע במחזור של 999.94M BLOXWAP. ב‑24 השעות האחרונות, BLOXWAP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0.00139754 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00230684, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BLOXWAP נע ב +16.82% בשעה האחרונה ו -17.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BLOXWAP (BLOXWAP) מידע שוק

שווי שוק $ 910.82K$ 910.82K $ 910.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 910.82K$ 910.82K $ 910.82K אספקת מחזור 999.94M 999.94M 999.94M אספקה כוללת 999,937,059.548207 999,937,059.548207 999,937,059.548207

שווי השוק הנוכחי של BLOXWAP הוא $ 910.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLOXWAP הוא 999.94M, עם היצע כולל של 999937059.548207. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 910.82K.