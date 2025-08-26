עוד על SHRUBIUS

SHRUBIUS מידע על מחיר

SHRUBIUS אתר רשמי

SHRUBIUS טוקניומיקה

SHRUBIUS תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Shrubius Maximus סֵמֶל

Shrubius Maximus מחיר (SHRUBIUS)

לא רשום

1 SHRUBIUS ל USDמחיר חי:

--
----
-9.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Shrubius Maximus (SHRUBIUS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:33:19 (UTC+8)

Shrubius Maximus (SHRUBIUS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00102784
$ 0.00102784$ 0.00102784

$ 0
$ 0$ 0

-0.47%

-9.41%

-6.44%

-6.44%

Shrubius Maximus (SHRUBIUS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SHRUBIUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHRUBIUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00102784, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHRUBIUS השתנה ב -0.47% במהלך השעה האחרונה, -9.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shrubius Maximus (SHRUBIUS) מידע שוק

$ 18.80K
$ 18.80K$ 18.80K

--
----

$ 18.80K
$ 18.80K$ 18.80K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Shrubius Maximus הוא $ 18.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHRUBIUS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.80K.

Shrubius Maximus (SHRUBIUS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Shrubius Maximusל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלShrubius Maximus ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלShrubius Maximus ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Shrubius Maximusל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.41%
30 ימים$ 0-16.14%
60 ימים$ 0+11.44%
90 ימים$ 0--

מה זהShrubius Maximus (SHRUBIUS)

Shrub or Shrubius Maximus, introduced by Elon Musk, symbolized resilience and community on platforms like X. The Legend of Shrubius Maximus In ancient Spina, a hedgehog named Shrubius Maximus, known today as Elon Musk's pet, was legend. He is quills bore a crown-like pattern, earning him protector status. Shrubius Maximus ruled with wisdom, his palace a grand burrow, fostering peace among all creatures. He held councils like Rome's Senate, mediating with quills in the dirt. His legacy, the "Codex Spinosum," promoted fairness. His reign left Spina prosperous, his name synonymous with benevolence, remembered through time and now as Musk's cherished hedgehog.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Shrubius Maximus (SHRUBIUS) משאב

האתר הרשמי

Shrubius Maximusתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Shrubius Maximus (SHRUBIUS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Shrubius Maximus (SHRUBIUS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Shrubius Maximus.

בדוק את Shrubius Maximus תחזית המחיר עכשיו‏!

SHRUBIUS למטבעות מקומיים

Shrubius Maximus (SHRUBIUS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Shrubius Maximus (SHRUBIUS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SHRUBIUS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Shrubius Maximus (SHRUBIUS)

כמה שווה Shrubius Maximus (SHRUBIUS) היום?
החי SHRUBIUSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SHRUBIUS ל USD?
המחיר הנוכחי של SHRUBIUS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Shrubius Maximus?
שווי השוק של SHRUBIUS הוא $ 18.80K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SHRUBIUS?
ההיצע במחזור של SHRUBIUS הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SHRUBIUS?
‏‏SHRUBIUS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00102784 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SHRUBIUS?
SHRUBIUS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SHRUBIUS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SHRUBIUS הוא -- USD.
האם SHRUBIUS יעלה השנה?
SHRUBIUS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SHRUBIUS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:33:19 (UTC+8)

Shrubius Maximus (SHRUBIUS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.