הטוקנים המובילים של תיק YZI Labs לפי שווי שוק

תיק YZI Labs (לשעבר Binance Labs) כולל פרויקטי בלוקצ׳יין הנתמכים על ידי אינקובטור מוביל זה וזרוע הון סיכון. טוקנים אלו משתרעים על פני סקטורים שונים כמו תשתיות Web3 ו-DeFi, ומייצגים השקעות אסטרטגיות שעברו בדיקת נאותות מוסדית קפדנית. מעקב אחר קטגוריה זו מסייע למשקיעים לזהות פרויקטים בעלי בסיס טכני חזק ולעקוב אחר זרימת הון מוסדי.