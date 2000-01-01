תיק YZI Labs (לשעבר Binance Labs) כולל פרויקטי בלוקצ׳יין הנתמכים על ידי אינקובטור מוביל זה וזרוע הון סיכון. טוקנים אלו משתרעים על פני סקטורים שונים כמו תשתיות Web3 ו-DeFi, ומייצגים השקעות אסטרטגיות שעברו בדיקת נאותות מוסדית קפדנית. מעקב אחר קטגוריה זו מסייע למשקיעים לזהות פרויקטים בעלי בסיס טכני חזק ולעקוב אחר זרימת הון מוסדי.
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