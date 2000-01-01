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הטוקנים המובילים של תיק YZI Labs לפי שווי שוק

תיק YZI Labs (לשעבר Binance Labs) כולל פרויקטי בלוקצ׳יין הנתמכים על ידי אינקובטור מוביל זה וזרוע הון סיכון. טוקנים אלו משתרעים על פני סקטורים שונים כמו תשתיות Web3 ו-DeFi, ומייצגים השקעות אסטרטגיות שעברו בדיקת נאותות מוסדית קפדנית. מעקב אחר קטגוריה זו מסייע למשקיעים לזהות פרויקטים בעלי בסיס טכני חזק ולעקוב אחר זרימת הון מוסדי.

#
מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
$ 0.7781
+0.43%
+8.01%
+13.90%
$ 3.13B
$ 5.04M
2
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.13321
+3.07%
+37.37%
+57.31%
$ 1.23B
$ 18.94M
3
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.7665
-0.01%
-4.95%
+20.47%
$ 685.50M
$ 3.79M
4
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.692
0.00%
+4.12%
+18.38%
$ 596.06M
$ 572.99K
5
Aptos
Aptos
APT
$ 0.5987
+0.88%
+4.27%
+9.83%
$ 493.53M
$ 481.03K
6
Injective
Injective
INJ
$ 4.86
+1.02%
+2.68%
+15.94%
$ 486.36M
$ 652.56K
7
Curve
Curve
CRV
$ 0.3163
+1.18%
+16.37%
+30.70%
$ 479.74M
$ 10.09M
8
TIA
TIA
TIA
$ 0.3568
+1.35%
+6.57%
+14.39%
$ 324.00M
$ 1.45M
9
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00005461
+0.64%
+6.84%
+15.34%
$ 301.61M
$ 3.32B
10
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002941
+0.24%
+6.50%
+13.06%
$ 288.02M
$ 255.22B
11
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.68424
-0.62%
+2.30%
-42.40%
$ 282.71M
$ 633.54K
12
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.586
+0.65%
+3.73%
+18.33%
$ 265.88M
$ 606.70K
13
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9948
+0.73%
+6.85%
+12.70%
$ 170.73M
$ 75.25K
14
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.01353
+0.90%
+4.24%
+7.99%
$ 140.78M
$ 10.78M
15
SafePal
SafePal
SFP
$ 0.2775
+0.14%
+1.79%
+20.37%
$ 139.15M
$ 223.58K
16
$ 0.04567
+0.85%
+8.62%
+14.64%
$ 133.22M
$ 2.28M
17
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.09063
+1.13%
+3.42%
+9.32%
$ 127.67M
$ 725.41K
18
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.32558
+2.42%
-2.48%
-10.21%
$ 108.23M
$ 371.65K
19
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 3.063
+0.56%
+4.78%
+14.48%
$ 91.75M
$ 37.85K
20
Gala
Gala
GALA
$ 0.001759
+2.05%
+16.77%
+1.74%
$ 82.22M
$ 693.14M
21
Lista USD
Lista USD
LISUSD
$ 0.998097
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 75.02M
$ 184.86K
22
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.2205
+0.83%
+5.08%
+5.64%
$ 72.13M
$ 310.23K
23
GoPlus Security
GoPlus Security
GPS
$ 0.012099
+0.43%
+0.49%
+16.32%
$ 55.94M
$ 6.98M
24
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.006147
+0.20%
+7.73%
+14.32%
$ 47.52M
$ 12.49M
25
Kava Labs
Kava Labs
KAVA
$ 0.04282
+0.35%
+3.44%
+5.11%
$ 46.29M
$ 1.84M
26
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.011833
-0.15%
+10.44%
+21.75%
$ 45.41M
$ 5.95M
27
$ 0.005093
+0.80%
+5.41%
+12.12%
$ 44.14M
$ 12.02M
28
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.03086
+0.72%
+4.48%
+2.16%
$ 43.10M
$ 1.94M
29
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 15.2
+0.73%
+0.08%
+15.77%
$ 42.62M
$ 14.13M
30
RONIN
RONIN
RON
$ 0.05499
+0.86%
+8.88%
+17.55%
$ 42.62M
$ 1.24M
31
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03592
+0.50%
-0.19%
-3.16%
$ 42.10M
$ 32.26M
32
$ 0.006533
+0.46%
+4.94%
+8.44%
$ 41.78M
$ 9.11M
33
Mask Network
Mask Network
MASK
$ 0.4071
+0.74%
+6.04%
+15.98%
$ 40.58M
$ 145.36K
34
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.0037
+0.54%
+4.72%
+9.42%
$ 37.04M
$ 17.12M
35
APRO
APRO
AT
$ 0.14683
-0.90%
-1.02%
-7.08%
$ 36.48M
$ 428.92K
36
Dusk Network
Dusk Network
DUSK
$ 0.07411
+0.15%
+4.22%
+15.56%
$ 36.33M
$ 1.14M
37
Terra
Terra
LUNA
$ 0.04734
+0.96%
+4.47%
+11.93%
$ 33.51M
$ 3.31M
38
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0.0005371
+0.38%
+4.58%
+8.69%
$ 33.36M
$ 183.59M
39
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003352
+0.57%
+4.99%
+9.44%
$ 33.05M
$ 1.95B
40
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06808
+0.94%
+5.61%
+12.35%
$ 30.93M
$ 864.49K
41
EDU Coin
EDU Coin
EDU
$ 0.04115
+0.55%
+5.03%
-2.37%
$ 30.89M
$ 1.57M
42
Band
Band
BAND
$ 0.170177
+0.42%
+0.05%
+9.19%
$ 30.79M
$ 2.33M
43
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.005352
+0.47%
+3.86%
+9.92%
$ 29.67M
$ 12.82M
44
Manta Network
Manta Network
MANTA
$ 0.06031
+0.59%
+2.38%
+5.31%
$ 28.30M
$ 1.08M
45
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02135
+0.57%
+1.77%
+5.46%
$ 27.74M
$ 4.82M
46
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006672
+0.47%
+6.29%
+1.05%
$ 26.59M
$ 8.95M
47
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.24984
-3.10%
+36.34%
-7.75%
$ 25.73M
$ 6.08M
48
Renzo
Renzo
REZ
$ 0.002944
+0.86%
+4.24%
+4.73%
$ 25.01M
$ 27.80M
49
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.0263814
+0.46%
+0.04%
+6.01%
$ 24.63M
$ 12.14M
50
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0.1107
+0.73%
+3.47%
+10.52%
$ 23.08M
$ 423.49K

שאלות נפוצות

מה מייצג תיק YZI Labs בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים?
תיק YZI Labs מייצג אוסף נבחר של פרויקטי בלוקצ׳יין ומטבעות קריפטוגרפיים שקיבלו השקעה אסטרטגית ותמיכת אינקובציה מ־YZI Labs (לשעבר Binance Labs), זרוע הון סיכון מובילה בתעשייה.
מדוע YZI Labs נחשבת לאינדיקטור משמעותי של הון סיכון בתחום הקריפטו?
YZI Labs נחשבת לאינדיקטור משמעותי משום שפרויקטים הנתמכים על ידה עברו בדיקת נאותות מוסדית מחמירה, ולעיתים קרובות מאותתים על יסודות טכניים חזקים ועל סבירות גבוהה יותר להצלחה בטווח הארוך.
האם טוקנים הנתמכים על ידי YZI Labs נהנים בדרך כלל מנזילות שוק גבוהה יותר?
בדרך כלל, כן. טוקנים הנתמכים על ידי YZI Labs נהנים לעיתים קרובות מתמיכה רחבה באקוסיסטם ולעיתים קרובות משיגים רישום בבורסות קריפטו מובילות, מה שמשפר משמעותית את הנזילות הגלובלית שלהם.
אילו סוגים של פרויקטי בלוקצ׳יין נכללים בדרך כלל בתיק YZI Labs?
תיק YZI Labs מגוון מאוד, ובדרך כלל כולל תשתיות Web3 בסיסיות, פרוטוקולי (DeFi), פלטפורמות GameFi חדשניות ורשתות בינה מלאכותית (AI) מתפתחות.

כתב ויתור

הכללת נכסים דיגיטליים בתחום תיק העבודות של YZi Labs (לשעבר Binance Labs) יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.