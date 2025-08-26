QANplatform (QANX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.03325755 גבוה 24 שעות $ 0.03573144 שיא כל הזמנים $ 0.203412 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.64% שינוי מחיר (1D) -4.63% שינוי מחיר (7D) -4.47%

QANplatform (QANX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03333938. במהלך 24 השעות האחרונות, QANX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03325755 לבין שיא של $ 0.03573144, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QANXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.203412, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QANX השתנה ב -0.64% במהלך השעה האחרונה, -4.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

QANplatform (QANX) מידע שוק

שווי שוק $ 56.74M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 70.08M אספקת מחזור 1.70B אספקה כוללת 2,099,550,000.0

שווי השוק הנוכחי של QANplatform הוא $ 56.74M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QANX הוא 1.70B, עם היצע כולל של 2099550000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 70.08M.