Polyfactual מחיר היום

מחיר Polyfactual (POLYFACTS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.90% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ POLYFACTS ל USD הוא $ 0 לכל POLYFACTS.

Polyfactual כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 118,205, עם היצע במחזור של 999.96M POLYFACTS. ב‑24 השעות האחרונות, POLYFACTS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01564973, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, POLYFACTS נע ב -0.66% בשעה האחרונה ו -17.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 4.10K.

Polyfactual (POLYFACTS) מידע שוק

שווי שוק $ 118.21K$ 118.21K $ 118.21K נפח (24 שעות) $ 4.10K$ 4.10K $ 4.10K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 118.21K$ 118.21K $ 118.21K אספקת מחזור 999.96M 999.96M 999.96M אספקה כוללת 999,962,672.9497 999,962,672.9497 999,962,672.9497

שווי השוק הנוכחי של Polyfactual הוא $ 118.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.10K. ההיצע במחזור של POLYFACTS הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999962672.9497. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 118.21K.