BitcoinOS מחיר היום

מחיר BitcoinOS (BOS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.85% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOS ל USD הוא $ 0 לכל BOS.

BitcoinOS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 348,460, עם היצע במחזור של 9.44B BOS. ב‑24 השעות האחרונות, BOS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01199443, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BOS נע ב -0.21% בשעה האחרונה ו +10.90% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BitcoinOS (BOS) מידע שוק

שווי שוק $ 348.46K$ 348.46K $ 348.46K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 775.07K$ 775.07K $ 775.07K אספקת מחזור 9.44B 9.44B 9.44B אספקה כוללת 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BitcoinOS הוא $ 348.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOS הוא 9.44B, עם היצע כולל של 21000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 775.07K.