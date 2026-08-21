ICPanda DAO מחיר היום

מחיר ICPanda DAO (PANDA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.27% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PANDA ל USD הוא $ 0 לכל PANDA.

ICPanda DAO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 396,955, עם היצע במחזור של 814.82M PANDA. ב‑24 השעות האחרונות, PANDA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02442884, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PANDA נע ב -1.56% בשעה האחרונה ו -8.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 991.60.

ICPanda DAO (PANDA) מידע שוק

שווי שוק $ 396.96K$ 396.96K $ 396.96K נפח (24 שעות) $ 991.60$ 991.60 $ 991.60 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 504.13K$ 504.13K $ 504.13K אספקת מחזור 814.82M 814.82M 814.82M אספקה כוללת 1,034,818,195.0 1,034,818,195.0 1,034,818,195.0

שווי השוק הנוכחי של ICPanda DAO הוא $ 396.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 991.60. ההיצע במחזור של PANDA הוא 814.82M, עם היצע כולל של 1034818195.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 504.13K.