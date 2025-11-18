Metronome Synth USD מחיר היום

מחיר Metronome Synth USD (MSUSD) בזמן אמת היום הוא $ 0.993699, עם שינוי של 0.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MSUSD ל USD הוא $ 0.993699 לכל MSUSD.

Metronome Synth USD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 22,077,995, עם היצע במחזור של 22.22M MSUSD. ב‑24 השעות האחרונות, MSUSD סחר בין $ 0.991883 (נמוך) ל $ 0.994433 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3.43, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.427862.

ביצועים לטווח קצר, MSUSD נע ב +0.04% בשעה האחרונה ו -0.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Metronome Synth USD (MSUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 22.08M$ 22.08M $ 22.08M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.08M$ 22.08M $ 22.08M אספקת מחזור 22.22M 22.22M 22.22M אספקה כוללת 22,215,678.44192647 22,215,678.44192647 22,215,678.44192647

שווי השוק הנוכחי של Metronome Synth USD הוא $ 22.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MSUSD הוא 22.22M, עם היצע כולל של 22215678.44192647. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.08M.