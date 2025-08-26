Midas mTBILL (MTBILL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 1.034
גבוה 24 שעות $ 1.035
שיא כל הזמנים $ 1.035
המחיר הנמוך ביותר $ 0.937036
שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00%
שינוי מחיר (1D) +0.00%
שינוי מחיר (7D) +0.04%

Midas mTBILL (MTBILL) המחיר בזמן אמת של הוא $1.034. במהלך 24 השעות האחרונות, MTBILL נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.034 לבין שיא של $ 1.035, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MTBILLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.035, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.937036.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MTBILL השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Midas mTBILL (MTBILL) מידע שוק

שווי שוק $ 6.09M
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.09M
אספקת מחזור 5.89M
אספקה כוללת 5,887,182.341531501

שווי השוק הנוכחי של Midas mTBILL הוא $ 6.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MTBILL הוא 5.89M, עם היצע כולל של 5887182.341531501. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.09M.