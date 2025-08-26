עוד על MTBILL

MTBILL מידע על מחיר

MTBILL אתר רשמי

MTBILL טוקניומיקה

MTBILL תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Midas mTBILL סֵמֶל

Midas mTBILL מחיר (MTBILL)

לא רשום

1 MTBILL ל USDמחיר חי:

$1.034
$1.034$1.034
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Midas mTBILL (MTBILL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 22:32:28 (UTC+8)

Midas mTBILL (MTBILL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.034
$ 1.034$ 1.034
24 שעות נמוך
$ 1.035
$ 1.035$ 1.035
גבוה 24 שעות

$ 1.034
$ 1.034$ 1.034

$ 1.035
$ 1.035$ 1.035

$ 1.035
$ 1.035$ 1.035

$ 0.937036
$ 0.937036$ 0.937036

-0.00%

+0.00%

+0.04%

+0.04%

Midas mTBILL (MTBILL) המחיר בזמן אמת של הוא $1.034. במהלך 24 השעות האחרונות, MTBILL נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.034 לבין שיא של $ 1.035, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MTBILLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.035, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.937036.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MTBILL השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Midas mTBILL (MTBILL) מידע שוק

$ 6.09M
$ 6.09M$ 6.09M

--
----

$ 6.09M
$ 6.09M$ 6.09M

5.89M
5.89M 5.89M

5,887,182.341531501
5,887,182.341531501 5,887,182.341531501

שווי השוק הנוכחי של Midas mTBILL הוא $ 6.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MTBILL הוא 5.89M, עם היצע כולל של 5887182.341531501. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.09M.

Midas mTBILL (MTBILL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Midas mTBILLל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMidas mTBILL ל USDהיה . $ +0.0025562548.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMidas mTBILL ל USDהיה $ +0.0055192852.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Midas mTBILLל USDהיה $ +0.00822556.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.00%
30 ימים$ +0.0025562548+0.25%
60 ימים$ +0.0055192852+0.53%
90 ימים$ +0.00822556+0.80%

מה זהMidas mTBILL (MTBILL)

Midas US Treasury Bills Token (mTBILL) is a permissionless yield-bearing token tracking short-dated US Treasury Bills. 

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Midas mTBILL (MTBILL) משאב

האתר הרשמי

Midas mTBILLתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Midas mTBILL (MTBILL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Midas mTBILL (MTBILL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Midas mTBILL.

בדוק את Midas mTBILL תחזית המחיר עכשיו‏!

MTBILL למטבעות מקומיים

Midas mTBILL (MTBILL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Midas mTBILL (MTBILL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MTBILL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Midas mTBILL (MTBILL)

כמה שווה Midas mTBILL (MTBILL) היום?
החי MTBILLהמחיר ב USD הוא 1.034 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MTBILL ל USD?
המחיר הנוכחי של MTBILL ל USD הוא $ 1.034. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Midas mTBILL?
שווי השוק של MTBILL הוא $ 6.09M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MTBILL?
ההיצע במחזור של MTBILL הוא 5.89M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MTBILL?
‏‏MTBILL השיג מחיר שיא (ATH) של 1.035 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MTBILL?
MTBILL ‏‏רשם מחירATL של 0.937036 USD.
מהו נפח המסחר של MTBILL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MTBILL הוא -- USD.
האם MTBILL יעלה השנה?
MTBILL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MTBILL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 22:32:28 (UTC+8)

Midas mTBILL (MTBILL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.