Ondo US Dollar Yield סֵמֶל

Ondo US Dollar Yield מחיר (USDY)

לא רשום

1 USDY ל USDמחיר חי:

$1.081
$1.081$1.081
0.00%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Ondo US Dollar Yield (USDY) טבלת מחירים חיה
Ondo US Dollar Yield (USDY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.065
$ 1.065$ 1.065
24 שעות נמוך
$ 1.11
$ 1.11$ 1.11
גבוה 24 שעות

$ 1.065
$ 1.065$ 1.065

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 1.26
$ 1.26$ 1.26

$ 0.934184
$ 0.934184$ 0.934184

+0.08%

+0.03%

+0.51%

+0.51%

Ondo US Dollar Yield (USDY) המחיר בזמן אמת של הוא $1.082. במהלך 24 השעות האחרונות, USDY נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.065 לבין שיא של $ 1.11, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.26, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.934184.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDY השתנה ב +0.08% במהלך השעה האחרונה, +0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ondo US Dollar Yield (USDY) מידע שוק

$ 677.68M
$ 677.68M$ 677.68M

--
----

$ 677.86M
$ 677.86M$ 677.86M

626.67M
626.67M 626.67M

626,833,560.1477419
626,833,560.1477419 626,833,560.1477419

שווי השוק הנוכחי של Ondo US Dollar Yield הוא $ 677.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDY הוא 626.67M, עם היצע כולל של 626833560.1477419. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 677.86M.

Ondo US Dollar Yield (USDY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ondo US Dollar Yieldל USDהיה $ +0.00037109.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOndo US Dollar Yield ל USDהיה . $ -0.0079320338.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOndo US Dollar Yield ל USDהיה $ -0.0062012666.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ondo US Dollar Yieldל USDהיה $ -0.002754488474356.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00037109+0.03%
30 ימים$ -0.0079320338-0.73%
60 ימים$ -0.0062012666-0.57%
90 ימים$ -0.002754488474356-0.25%

מה זהOndo US Dollar Yield (USDY)

Ondo US Dollar Yield (USDY) משאב

האתר הרשמי

Ondo US Dollar Yieldתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ondo US Dollar Yield (USDY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ondo US Dollar Yield (USDY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ondo US Dollar Yield.

בדוק את Ondo US Dollar Yield תחזית המחיר עכשיו‏!

USDY למטבעות מקומיים

Ondo US Dollar Yield (USDY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ondo US Dollar Yield (USDY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USDY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ondo US Dollar Yield (USDY)

כמה שווה Ondo US Dollar Yield (USDY) היום?
החי USDYהמחיר ב USD הוא 1.082 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USDY ל USD?
המחיר הנוכחי של USDY ל USD הוא $ 1.082. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ondo US Dollar Yield?
שווי השוק של USDY הוא $ 677.68M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של USDY?
ההיצע במחזור של USDY הוא 626.67M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USDY?
‏‏USDY השיג מחיר שיא (ATH) של 1.26 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USDY?
USDY ‏‏רשם מחירATL של 0.934184 USD.
מהו נפח המסחר של USDY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USDY הוא -- USD.
האם USDY יעלה השנה?
USDY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USDY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Ondo US Dollar Yield (USDY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

