Ondo US Dollar Yield (USDY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.065 $ 1.065 $ 1.065 24 שעות נמוך $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.065$ 1.065 $ 1.065 גבוה 24 שעות $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 שיא כל הזמנים $ 1.26$ 1.26 $ 1.26 המחיר הנמוך ביותר $ 0.934184$ 0.934184 $ 0.934184 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.08% שינוי מחיר (1D) +0.03% שינוי מחיר (7D) +0.51% שינוי מחיר (7D) +0.51%

Ondo US Dollar Yield (USDY) המחיר בזמן אמת של הוא $1.082. במהלך 24 השעות האחרונות, USDY נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.065 לבין שיא של $ 1.11, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.26, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.934184.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDY השתנה ב +0.08% במהלך השעה האחרונה, +0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ondo US Dollar Yield (USDY) מידע שוק

שווי שוק $ 677.68M$ 677.68M $ 677.68M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 677.86M$ 677.86M $ 677.86M אספקת מחזור 626.67M 626.67M 626.67M אספקה כוללת 626,833,560.1477419 626,833,560.1477419 626,833,560.1477419

שווי השוק הנוכחי של Ondo US Dollar Yield הוא $ 677.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDY הוא 626.67M, עם היצע כולל של 626833560.1477419. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 677.86M.