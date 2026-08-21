HAPI מחיר היום

מחיר HAPI (HAPI) בזמן אמת היום הוא $ 0.211783, עם שינוי של 61.26% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HAPI ל USD הוא $ 0.211783 לכל HAPI.

HAPI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 173,971, עם היצע במחזור של 821.48K HAPI. ב‑24 השעות האחרונות, HAPI סחר בין $ 0.182545 (נמוך) ל $ 0.548405 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 200.39, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.182545.

ביצועים לטווח קצר, HAPI נע ב +3.59% בשעה האחרונה ו -1.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.26K.

HAPI (HAPI) מידע שוק

שווי שוק $ 173.97K$ 173.97K $ 173.97K נפח (24 שעות) $ 2.26K$ 2.26K $ 2.26K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 173.97K$ 173.97K $ 173.97K אספקת מחזור 821.48K 821.48K 821.48K אספקה כוללת 821,477.8698921121 821,477.8698921121 821,477.8698921121

שווי השוק הנוכחי של HAPI הוא $ 173.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.26K. ההיצע במחזור של HAPI הוא 821.48K, עם היצע כולל של 821477.8698921121. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 173.97K.