Gate (GT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 16.96 $ 16.96 $ 16.96 24 שעות נמוך $ 17.64 $ 17.64 $ 17.64 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 16.96$ 16.96 $ 16.96 גבוה 24 שעות $ 17.64$ 17.64 $ 17.64 שיא כל הזמנים $ 25.94$ 25.94 $ 25.94 המחיר הנמוך ביותר $ 0.25754$ 0.25754 $ 0.25754 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.10% שינוי מחיר (1D) -3.41% שינוי מחיר (7D) -1.81% שינוי מחיר (7D) -1.81%

Gate (GT) המחיר בזמן אמת של הוא $17. במהלך 24 השעות האחרונות, GT נסחר בטווח שבין שפל של $ 16.96 לבין שיא של $ 17.64, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 25.94, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.25754.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GT השתנה ב -0.10% במהלך השעה האחרונה, -3.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gate (GT) מידע שוק

שווי שוק $ 2.03B$ 2.03B $ 2.03B נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.10B$ 5.10B $ 5.10B אספקת מחזור 119.44M 119.44M 119.44M אספקה כוללת 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Gate הוא $ 2.03B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GT הוא 119.44M, עם היצע כולל של 300000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.10B.