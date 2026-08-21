Sora Oracle מחיר היום

מחיר Sora Oracle (SORA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SORA ל USD הוא $ 0 לכל SORA.

Sora Oracle כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 39,199, עם היצע במחזור של 1.00B SORA. ב‑24 השעות האחרונות, SORA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01004746, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SORA נע ב -0.17% בשעה האחרונה ו +17.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Sora Oracle (SORA) מידע שוק

שווי שוק $ 39.20K$ 39.20K $ 39.20K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 39.20K$ 39.20K $ 39.20K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Sora Oracle הוא $ 39.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SORA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.20K.