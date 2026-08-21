Rivalz Network מחיר היום

מחיר Rivalz Network (RIZ) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RIZ ל USD הוא $ 0 לכל RIZ.

Rivalz Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 211,991, עם היצע במחזור של 4.99B RIZ. ב‑24 השעות האחרונות, RIZ סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0111699, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RIZ נע ב -5.17% בשעה האחרונה ו -14.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Rivalz Network (RIZ) מידע שוק

שווי שוק $ 211.99K$ 211.99K $ 211.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 211.99K$ 211.99K $ 211.99K אספקת מחזור 4.99B 4.99B 4.99B אספקה כוללת 4,989,887,900.0 4,989,887,900.0 4,989,887,900.0

שווי השוק הנוכחי של Rivalz Network הוא $ 211.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RIZ הוא 4.99B, עם היצע כולל של 4989887900.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 211.99K.