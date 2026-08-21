Evrmore מחיר היום

מחיר Evrmore (EVR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.75% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EVR ל USD הוא $ 0 לכל EVR.

Evrmore כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 185,386, עם היצע במחזור של 11.14B EVR. ב‑24 השעות האחרונות, EVR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, EVR נע ב -0.95% בשעה האחרונה ו +6.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Evrmore (EVR) מידע שוק

שווי שוק $ 185.39K$ 185.39K $ 185.39K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 185.39K$ 185.39K $ 185.39K אספקת מחזור 11.14B 11.14B 11.14B אספקה כוללת 11,137,896,590.26589 11,137,896,590.26589 11,137,896,590.26589

שווי השוק הנוכחי של Evrmore הוא $ 185.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EVR הוא 11.14B, עם היצע כולל של 11137896590.26589. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 185.39K.