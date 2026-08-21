HEX Dollar Coin מחיר היום

מחיר HEX Dollar Coin (HEXDC) בזמן אמת היום הוא $ 1.19, עם שינוי של 5.65% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HEXDC ל USD הוא $ 1.19 לכל HEXDC.

HEX Dollar Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 53,488, עם היצע במחזור של 44.82K HEXDC. ב‑24 השעות האחרונות, HEXDC סחר בין $ 1.12 (נמוך) ל $ 1.34 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 311.39, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.583162.

ביצועים לטווח קצר, HEXDC נע ב +2.26% בשעה האחרונה ו +9.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.78K.

HEX Dollar Coin (HEXDC) מידע שוק

שווי שוק $ 53.49K$ 53.49K $ 53.49K נפח (24 שעות) $ 3.78K$ 3.78K $ 3.78K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 53.49K$ 53.49K $ 53.49K אספקת מחזור 44.82K 44.82K 44.82K אספקה כוללת 44,823.83332066 44,823.83332066 44,823.83332066

שווי השוק הנוכחי של HEX Dollar Coin הוא $ 53.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.78K. ההיצע במחזור של HEXDC הוא 44.82K, עם היצע כולל של 44823.83332066. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 53.49K.