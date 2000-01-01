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טופ מטבעות יציבים מגובי פיאט לפי שווי שוק

מטבעות יציבים מגובי פיאט הם נכסים דיגיטליים הצמודים ישירות ביחס של 1:1 לערך של מטבע ממשלתי מסוים, כגון הדולר האמריקאי. הגופים המנפיקים מחזיקים רזרבות של מטבע פיאט בפועל או נכסים נזילים מקבילים כדי לגבות את הטוקנים שבמחזור. מבנה מבוסס בטחונות זה מבטיח נזילות גבוהה ויציבות, והופך אותם לאבן יסוד במסחר בקריפטו.

#
מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999473
-0.01%
0.00%
+0.04%
$ 183.01B
$ 97.94B
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00046
0.00%
-0.03%
-0.04%
$ 74.83B
$ 123.90M
3
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0007
0.00%
+0.02%
-0.03%
$ 10.58B
$ 62.04K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0003
0.00%
-0.03%
-0.06%
$ 4.49B
$ 3.10M
5
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 0.999976
+0.01%
0.00%
0.00%
$ 3.44B
$ 406.08M
6
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999836
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 2.82B
$ 201.09M
7
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.90B
$ 790.70M
8
GHO
GHO
GHO
$ 0.998652
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 698.06M
$ 4.99M
9
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.998633
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 550.59M
$ 424.96K
10
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9986
-0.01%
-0.01%
-0.06%
$ 493.77M
$ 5.70K
11
A7A5
A7A5
A7A5
$ 0.01199149
0.00%
+0.01%
+1.38%
$ 470.40M
$ 1.84K
12
USDtb
USDtb
USDTB
$ 0.99951
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 357.54M
$ 1.88M
13
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.9993
0.00%
+0.07%
+0.15%
$ 337.28M
$ 270.78K
14
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.999384
-0.02%
0.00%
+0.06%
$ 238.43M
$ 52.86M
15
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999644
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 210.29M
$ 23.82M
16
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.17
0.00%
+0.00%
+0.86%
$ 169.43M
$ 32.47M
17
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999848
+0.01%
0.00%
-0.02%
$ 114.71M
$ 3.61M
18
Cygnus Finance Global USD
Cygnus Finance Global USD
CGUSD
$ 0.99531
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 75.84M
$ 78.92
19
USDsui
USDsui
USDSUI
$ 1.0
-0.10%
+0.00%
0.00%
$ 74.05M
$ 3.52M
20
Crown BRLV
Crown BRLV
BRLV
$ 0.192467
0.00%
-0.00%
+0.61%
$ 72.22M
$ 2.74K
21
Royal Euro
Royal Euro
REUR
$ 4.13
0.00%
--
0.00%
$ 62.01M
$ 19.80M
22
AllUnity CHF
AllUnity CHF
CHFAU
$ 1.25
0.00%
+0.00%
+1.63%
$ 58.67M
$ 6.40K
23
JPY Coin
JPY Coin
JPYC
$ 0.00628106
+0.10%
0.00%
+0.25%
$ 55.31M
$ 75.95K
24
Brazilian Digital
Brazilian Digital
BRZ
$ 0.193332
+0.06%
+0.00%
+0.85%
$ 55.20M
$ 5.74K
25
DOLA
DOLA
DOLA
$ 0.997476
-0.01%
0.00%
+0.07%
$ 54.29M
$ 960.58K
26
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.0009
+0.01%
+0.01%
0.00%
$ 44.61M
$ 54.65K
27
Gemini Dollar
Gemini Dollar
GUSD
$ 0.998668
-0.04%
0.00%
0.00%
$ 38.76M
$ 358.41K
28
Aegis YUSD
Aegis YUSD
YUSD
$ 0.998917
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 34.91M
$ 4.91K
29
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.30M
$ 500.29K
30
BUSD
BUSD
BUSD
$ 0.996389
-0.28%
+0.00%
-0.27%
$ 34.29M
$ 836.62
31
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.17
0.00%
-0.00%
+0.86%
$ 33.06M
$ 678.88K
32
USDP
USDP
USDP
$ 0.9995
+0.05%
-0.08%
-0.10%
$ 31.93M
$ 10.26K
33
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.005296
+0.15%
+5.01%
+9.25%
$ 29.56M
$ 12.97M
34
Tokenised GBP
Tokenised GBP
TGBP
$ 1.36
0.00%
+0.00%
+0.74%
$ 27.87M
$ 101.26K
35
Liquity USD
Liquity USD
LUSD
$ 1.007
-0.30%
-0.00%
+0.50%
$ 27.00M
$ 34.58K
36
MetaMask USD
MetaMask USD
MUSD
$ 0.999581
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 26.94M
$ 3.02M
37
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3042
+0.26%
+3.71%
+4.21%
$ 26.87M
$ 197.38K
38
Hex Trust USD
Hex Trust USD
USDX
$ 0.988927
-0.16%
+0.00%
+0.38%
$ 24.05M
$ 5.17
39
Electronic USD
Electronic USD
EUSD
$ 0.998797
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 22.34M
$ 991.08K
40
Stable Mint USD
Stable Mint USD
USDSM
$ 0.998694
0.00%
-0.01%
-0.12%
$ 12.45M
$ 21.54K
41
USD CoinVertible
USD CoinVertible
USDCV
$ 0.999369
-0.04%
0.00%
+0.01%
$ 12.26M
$ 67.18M
42
XSGD
XSGD
XSGD
$ 0.787025
-0.03%
+0.00%
+0.72%
$ 12.14M
$ 2.19M
43
USDB
USDB
USDB
$ 1.006
+0.50%
+0.01%
+0.98%
$ 12.05M
$ 24.30K
44
YUSD Stablecoin
YUSD Stablecoin
YUSD
$ 0.996402
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 11.80M
$ 21.34
45
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.974521
-0.09%
0.00%
-0.04%
$ 11.57M
$ 5.63K
46
USAT
USAT
USAT
$ 1
+0.01%
+0.04%
+0.03%
$ 10.00M
$ 56.66K
47
Alchemix USD
Alchemix USD
ALUSD
$ 0.940558
-0.03%
-0.00%
-1.10%
$ 9.82M
$ 136.94K
48
Rupiah Token
Rupiah Token
IDRT
$ 5.585E-5
+0.14%
+2.00%
-1.08%
$ 9.71M
--
49
StablR USD
StablR USD
USDR
$ 0.4465
0.00%
-9.62%
+5.53%
$ 9.53M
$ 2.06K
50
Anzen USDz
Anzen USDz
USDZ
$ 0.965378
-0.12%
+0.00%
-0.82%
$ 7.28M
$ 4.85K

שאלות נפוצות

מהם בדיוק מטבעות יציבים מגובי פיאט?
מטבעות יציבים מגובי פיאט הם טוקנים דיגיטליים הצמודים באופן קפדני לערך של מטבע ממשלתי מסוים, כגון הדולר האמריקאי. החברה המנפיקה מחזיקה כמות מקבילה של כסף פיאט פיזי כרזרבה כדי לגבות את היצע המטבע היציב.
כיצד מטבעות יציבים מגובי פיאט שונים ממטבעות יציבים אלגוריתמיים?
מטבעות יציבים מגובי פיאט מסתמכים על רזרבות בנקאיות פיזיות כדי להבטיח ערך פדיון ישיר ביחס של 1:1. מטבעות יציבים אלגוריתמיים אינם משתמשים ברזרבות פיאט, אלא מסתמכים על קוד מורכב ותמריצי ארביטראז' בשוק כדי לאזן באופן דינמי את היצע הטוקנים.
מדוע שקיפות הרזרבות חיונית עבור מטבעות יציבים מגובי פיאט?
שקיפות הרזרבות וביקורת עצמאית מוכיחות שהמנפיק אכן מחזיק בפועל את כספי הפיאט התומכים בכל מטבע יציב במחזור, דבר החיוני לשמירה על אמון המשתמשים ולמניעת משברי נזילות.
האם מטבעות יציבים מגובי פיאט יכולים להיות כפופים לפעולות רגולטוריות או להקפאת חשבונות?
כן. מכיוון שמטבעות יציבים מגובי פיאט פועלים מול מערכות בנקאיות מסורתיות, הם חשופים מאוד לרגולציה ממשלתית, וישויות מנפיקות יכולות להכניס לרשימה שחורה או להקפיא כתובות מסוימות של מטבעות יציבים.

כתב ויתור

הכללת נכסים דיגיטליים בתחום סטייבלקוין מגובה בפיאט יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.