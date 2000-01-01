טופ מטבעות יציבים מגובי פיאט לפי שווי שוק

מטבעות יציבים מגובי פיאט הם נכסים דיגיטליים הצמודים ישירות ביחס של 1:1 לערך של מטבע ממשלתי מסוים, כגון הדולר האמריקאי. הגופים המנפיקים מחזיקים רזרבות של מטבע פיאט בפועל או נכסים נזילים מקבילים כדי לגבות את הטוקנים שבמחזור. מבנה מבוסס בטחונות זה מבטיח נזילות גבוהה ויציבות, והופך אותם לאבן יסוד במסחר בקריפטו.