Goldcoin (GLC) מידע על מחיר (USD)

Goldcoin (GLC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0087725. במהלך 24 השעות האחרונות, GLC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00596571 לבין שיא של $ 0.00971505, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GLCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.773829, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GLC השתנה ב -0.51% במהלך השעה האחרונה, -1.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Goldcoin (GLC) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Goldcoin הוא $ 10.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GLC הוא 1.15B, עם היצע כולל של 1146210574.999971. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.06M.