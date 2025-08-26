עוד על GLC

GLC מידע על מחיר

GLC מסמך לבן

GLC אתר רשמי

GLC טוקניומיקה

GLC תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Goldcoin סֵמֶל

Goldcoin מחיר (GLC)

לא רשום

1 GLC ל USDמחיר חי:

$0.0087725
$0.0087725$0.0087725
-1.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Goldcoin (GLC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:18:25 (UTC+8)

Goldcoin (GLC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00596571
$ 0.00596571$ 0.00596571
24 שעות נמוך
$ 0.00971505
$ 0.00971505$ 0.00971505
גבוה 24 שעות

$ 0.00596571
$ 0.00596571$ 0.00596571

$ 0.00971505
$ 0.00971505$ 0.00971505

$ 0.773829
$ 0.773829$ 0.773829

$ 0
$ 0$ 0

-0.51%

-1.72%

-5.99%

-5.99%

Goldcoin (GLC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0087725. במהלך 24 השעות האחרונות, GLC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00596571 לבין שיא של $ 0.00971505, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GLCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.773829, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GLC השתנה ב -0.51% במהלך השעה האחרונה, -1.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Goldcoin (GLC) מידע שוק

$ 10.06M
$ 10.06M$ 10.06M

--
----

$ 10.06M
$ 10.06M$ 10.06M

1.15B
1.15B 1.15B

1,146,210,574.999971
1,146,210,574.999971 1,146,210,574.999971

שווי השוק הנוכחי של Goldcoin הוא $ 10.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GLC הוא 1.15B, עם היצע כולל של 1146210574.999971. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.06M.

Goldcoin (GLC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Goldcoinל USDהיה $ -0.00015439588088702.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGoldcoin ל USDהיה . $ -0.0001168689.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGoldcoin ל USDהיה $ +0.0002884827.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Goldcoinל USDהיה $ +0.001769776725688662.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00015439588088702-1.72%
30 ימים$ -0.0001168689-1.33%
60 ימים$ +0.0002884827+3.29%
90 ימים$ +0.001769776725688662+25.27%

מה זהGoldcoin (GLC)

Goldcoin is a digital cryptocurrency based on the Scrypt hashing algorithm. Goldcoin plans to leverage on its recognizable name, that is "Gold" which is easily recognizable by the global population as a store of value. Goldcoin claimed to have a multi-pool resistant client that would help secure the network from a 51% attack. You can download a Goldcoin wallet on all major platforms namely, Windows, OSX, Linux, and Android.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Goldcoin (GLC) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Goldcoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Goldcoin (GLC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Goldcoin (GLC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Goldcoin.

בדוק את Goldcoin תחזית המחיר עכשיו‏!

GLC למטבעות מקומיים

Goldcoin (GLC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Goldcoin (GLC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GLC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Goldcoin (GLC)

כמה שווה Goldcoin (GLC) היום?
החי GLCהמחיר ב USD הוא 0.0087725 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GLC ל USD?
המחיר הנוכחי של GLC ל USD הוא $ 0.0087725. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Goldcoin?
שווי השוק של GLC הוא $ 10.06M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GLC?
ההיצע במחזור של GLC הוא 1.15B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GLC?
‏‏GLC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.773829 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GLC?
GLC ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GLC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GLC הוא -- USD.
האם GLC יעלה השנה?
GLC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GLC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:18:25 (UTC+8)

Goldcoin (GLC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.