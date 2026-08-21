STAYNEX מחיר היום

מחיר STAYNEX (STAY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.32% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STAY ל USD הוא $ 0 לכל STAY.

STAYNEX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 232,348, עם היצע במחזור של 39.72B STAY. ב‑24 השעות האחרונות, STAY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, STAY נע ב -0.15% בשעה האחרונה ו -3.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

STAYNEX (STAY) מידע שוק

שווי שוק $ 232.35K$ 232.35K $ 232.35K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 584.95K$ 584.95K $ 584.95K אספקת מחזור 39.72B 39.72B 39.72B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של STAYNEX הוא $ 232.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STAY הוא 39.72B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 584.95K.