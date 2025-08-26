Zclassic מחיר (ZCL)
Zclassic (ZCL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00750811. במהלך 24 השעות האחרונות, ZCL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00687995 לבין שיא של $ 0.00792758, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZCLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 230.95, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00563874.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZCL השתנה ב +0.32% במהלך השעה האחרונה, -4.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-46.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Zclassic הוא $ 69.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZCL הוא 9.29M, עם היצע כולל של 11462487.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 86.06K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Zclassicל USDהיה $ -0.000345936033023396.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZclassic ל USDהיה . $ -0.0067566750.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZclassic ל USDהיה $ -0.0067660940.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Zclassicל USDהיה $ -0.049062079863202114.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000345936033023396
|-4.40%
|30 ימים
|$ -0.0067566750
|-89.99%
|60 ימים
|$ -0.0067660940
|-90.11%
|90 ימים
|$ -0.049062079863202114
|-86.72%
Zclassic is a fork of Zcash founded by Rhett Creighton but with the 20% founders’ reward and slow start removed. Miners are simply earning their fair reward, we believe they deserve it, and the coin development can be supported by the community. ZCL also differs from ZEC by removing the slow start (source), we are not trying to deliberately engineer scarcity: The Market decides the price. We are using the same parameters which were produced in the now famous secure "trusted setup meeting" (source) where Peter Todd participated, and he confirmed to us (source) they are safe to use. If just one of the participants kept their key secret and destroyed it, the whole system is secure. Zcash is a cryptocurrency run by the Zero Coin Inc. In order to fund their operations, a 20% mining “Founder’s Reward” is included. Every block, in order to maintain consensus, miners running the Zcash code send 20% of their newly mined rewards to an address controlled by the Zero Coin Inc. Because the Zcash source code is open source, Zclassic simply removes the 20% Founder’s Reward. This gives people the option to mine a blockchain using the same technology of Zcash, but without paying the 20% Founder’s Reward. The mission of Zclassic is to stay as similar to Zcash from a technology perspective, but to never take any pre-mine, founder’s-reward or any other kind of fee that goes to a small group of individuals with special permissions whether elected, appointed, or otherwise.
