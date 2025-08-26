Zclassic (ZCL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00687995 $ 0.00687995 $ 0.00687995 24 שעות נמוך $ 0.00792758 $ 0.00792758 $ 0.00792758 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00687995$ 0.00687995 $ 0.00687995 גבוה 24 שעות $ 0.00792758$ 0.00792758 $ 0.00792758 שיא כל הזמנים $ 230.95$ 230.95 $ 230.95 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00563874$ 0.00563874 $ 0.00563874 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.32% שינוי מחיר (1D) -4.40% שינוי מחיר (7D) -46.75% שינוי מחיר (7D) -46.75%

Zclassic (ZCL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00750811. במהלך 24 השעות האחרונות, ZCL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00687995 לבין שיא של $ 0.00792758, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZCLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 230.95, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00563874.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZCL השתנה ב +0.32% במהלך השעה האחרונה, -4.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-46.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zclassic (ZCL) מידע שוק

שווי שוק $ 69.73K$ 69.73K $ 69.73K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 86.06K$ 86.06K $ 86.06K אספקת מחזור 9.29M 9.29M 9.29M אספקה כוללת 11,462,487.0 11,462,487.0 11,462,487.0

שווי השוק הנוכחי של Zclassic הוא $ 69.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZCL הוא 9.29M, עם היצע כולל של 11462487.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 86.06K.