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Categorías cripto

Descubre categorías y sectores de criptomonedas en MEXC, agrupados por ecosistemas, casos de uso, tecnologías, etc. Las categorías se clasifican según la variación de precio en las últimas 24 horas. Selecciona cualquier categoría para ver sus tokens y su rendimiento reciente en el mercado.

#CategoríaTop al alza
1Plataforma de contratos inteligentes
RCHV
EVR
GRAV
-0.11%-0.09%-0.47%$ 1.84T$ 34.82B7062Capa 1 (L1)
RCHV
EVR
GRAV
-0.12%-0.10%-0.52%$ 1.82T$ 33.34B3523Prueba de trabajo (PoW)
MEWC
TRMP
EVR
-0.46%-0.45%-0.83%$ 1.32T$ 21.05B1234Portafolio de World Liberty Financial
A
LINK
B
+0.25%+0.26%-0.29%$ 533.10B$ 50.88B165Prueba de participación (PoS)
TOMI
RDD
TAKER
+0.84%+0.85%+0.60%$ 424.49B$ 10.95B1196Stablecoins
MSUSD
USDX
IDRT
0.00%+0.00%-0.04%$ 287.04B$ 43.80B2737Stablecoin USD
PUSD
MSUSD
USDX
-0.02%-0.02%-0.07%$ 284.22B$ 43.73B1258Stablecoin respaldada por moneda fiat
AXCNH
USDX
IDRT
-0.02%-0.01%-0.03%$ 274.10B$ 42.75B1129Hecho en EE. UU.
BANGCHAIN
RCHV
MEWC
+0.50%+0.51%+0.46%$ 267.82B$ 14.20B24710Tokens basados ​​en exchange
PAIRS
CSIX
SHDX
+1.45%+1.46%+1.94%$ 128.99B$ 1.91B25611Hecho en china
SUN
MDT
ZIL
+2.17%+2.19%+3.58%$ 124.80B$ 1.51B2812Valores supuestos de la SEC
MIR
SFM
KROM
+2.18%+2.20%+3.31%$ 124.48B$ 1.69B3313Token de Intercambio Centralizado (CEX)
SOLCEX
BTTY
IXFI
+1.97%+1.99%+2.63%$ 107.41B$ 947.97M5514Nativo base
BOLT
BARRY
NOICE
+0.16%+0.16%+0.82%$ 104.13B$ 10.53B45215Stablecoin compatible con MiCA
EURI
USDQ
EURC
-0.14%-0.14%+0.35%$ 72.84B$ 8.28B1016GENIUS Act Compliant Stablecoin
USAT
USDP
USDC
-0.13%-0.13%+0.34%$ 72.35B$ 8.38B417Activos del mundo real (AMR)
GONDOLA
BD/SOL
STAY
+1.75%+1.75%+1.60%$ 63.13B$ 1.81B63018Finanzas descentralizadas (DeFi)
PSM
VIES
$SHARBI
+0.47%+0.48%+0.83%$ 57.37B$ 3.29B106319Launchpad de CoinList
ZKL
PIPE
GOG
+0.48%+0.49%+4.21%$ 52.17B$ 2.00B6920Activos tokenizados
SECZ
TSMX
GONDOLA
+2.19%+2.19%+2.22%$ 42.03B$ 934.45M41721Privacidad
NULL
SHH
ANCHAT
-0.72%-0.72%+0.28%$ 30.48B$ 1.11B11522Gobernancia
PPAY
VOLT
SURF
-1.01%-1.00%-0.71%$ 29.09B$ 1.47B19323Meme
HATON
DARK
SIMMI
+1.76%+1.77%+2.09%$ 25.59B$ 1.58B331524Exchange descentralizado (DEX)
PAIRS
CSIX
SHDX
-1.08%-1.08%-1.44%$ 22.42B$ 1.02B24725Crédito privado tokenizado
FIGR_HELOC
+3.98%+3.98%+2.38%$ 21.98B$ 68.84M126Inteligencia Artificial (IA)
$NODE
SIMMI
BOTCOIN
+1.68%+1.70%+2.84%$ 21.17B$ 1.65B105027Infraestructura
COA
RCHV
GRAV
+1.29%+1.30%+2.88%$ 19.61B$ 1.30B25628Perpetuos
VELAR
CTX
NEXUS
-0.66%-0.66%-1.89%$ 16.47B$ 672.30M8029Binance Alpha Spotlight
ELDE
EVAN
COA
-1.55%-1.53%-2.59%$ 16.07B$ 1.50B37230Monedas de privacidad
DERO
NULL
ZCL
-3.36%-3.37%-0.89%$ 15.65B$ 297.46M3931Temática de perros
COOPER
$SHARBI
SHIBEUS
+2.71%+2.72%+2.70%$ 15.21B$ 658.31M36832Derivados
CTX
NEXUS
ARBLUNA
-0.88%-0.88%-2.17%$ 14.00B$ 584.17M9233Temática de 4chan
CHAD
GONDOLA
GOOBY
+2.63%+2.65%+3.66%$ 13.31B$ 640.12M5834Conocimiento Cero (ZK)
∅
RDO
VEIL
-2.45%-2.44%-3.20%$ 11.33B$ 476.03M8335Inspirado en Elon Musk
DOGECOIN
MARVIN
BABYGROK
+3.35%+3.37%+4.30%$ 11.27B$ 475.31M5836Infraestructura de privacidad
NOCTUM
SHH
XCL
+2.81%+2.82%+2.54%$ 10.40B$ 637.35M6237Juegos de azar (GambleFi)
BALL
BAG
DG
+0.70%+0.71%+2.96%$ 9.94B$ 33.90M6838Portafolio de YZi Labs (anteriormente Binance Labs)
ANY
RDNT
SQR
+1.17%+1.19%+1.69%$ 9.52B$ 1.35B14439Opciones
TYPUS
HEGIC
HXRO
+0.58%+0.59%+3.27%$ 9.39B$ 31.38M1740Mercados de predicción
ORACLE
FRIES
BNBET
+0.62%+0.63%+3.13%$ 9.36B$ 34.80M3841Resistente a la mecánica cuántica
CELL
QTC
QANX
-2.59%-2.60%-4.44%$ 9.25B$ 254.96M1842Protocolo RWA
RNT
CRYSTAL STONES
BD/SOL
+3.44%+3.46%+2.95%$ 9.06B$ 527.25M7343Abstracción de cadena
RIVER
CYC
CLEAR
+4.04%+4.06%+3.99%$ 8.81B$ 548.70M1444Tokenized Treasuries
USTB
MTBILL
BUIDL
+0.18%+0.18%+0.76%$ 8.43B$ 876.31K1045Comunicación entre cadenas
CYC
CLEAR
GRAV
+4.16%+4.18%+5.61%$ 7.79B$ 504.98M5146Ecosistema x402
NAVEN
REGENT
SCRY
+4.46%+4.47%+5.36%$ 7.31B$ 428.92M10447Oracle
UMB
SORA
RIZ
+4.32%+4.34%+6.31%$ 7.31B$ 498.83M4248DePIN
RCHV
$NODE
RIZ
+0.18%+0.18%+0.39%$ 7.30B$ 412.05M19149Yield Farming
KUMA
REWARD
MVC
-1.95%-1.94%+0.16%$ 7.07B$ 623.39M12350Capa 2 (L2)
TORA
RDO
OZK
-1.29%-1.25%+3.70%$ 6.99B$ 365.91M107

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son las categorías y los sectores de las criptomonedas?
Las categorías de criptomonedas agrupan los activos digitales según características comunes, como tecnología subyacente, casos de uso o ecosistemas. Esta clasificación ayuda a los usuarios a navegar fácilmente por el mercado y a seguir nichos específicos como DeFi, Memecoins o blockchains de capa 1.
¿Puede una sola criptomoneda pertenecer a varias categorías?
Sí. Dado que los activos digitales suelen poseer múltiples funciones, un solo token puede abarcar varios sectores. Por ejemplo, Ethereum se clasifica como una cadena de bloques de capa 1, pero también es una parte fundamental de las categorías de contratos inteligentes e infraestructura Web3.
¿Se añaden nuevas categorías de criptomonedas con el tiempo?
Por supuesto. La industria Web3 es muy dinámica. A medida que surgen nuevas innovaciones tecnológicas, protocolos o tendencias de mercado, actualizamos continuamente nuestro índice y añadimos nuevos sectores para reflejar con precisión el panorama criptográfico en constante evolución.
¿Cómo puede ayudarme la revisión de las categorías de criptomonedas a descubrir oportunidades de trading?
Al monitorear los sectores de criptomonedas, puedes identificar flujos de dinero y tendencias emergentes del mercado. Cuando una narrativa específica cobra fuerza, consultar la categoría te permite comparar rápidamente el rendimiento de tokens relacionados y aprovechar las rotaciones del sector.

Aviso legal

Todas las categorías de criptomonedas, reglas de clasificación y datos de mercado en esta página provienen de terceros independientes. MEXC no garantiza la exactitud ni la actualidad de esta información. La inclusión de sectores no constituye un respaldo ni una recomendación de inversión. Todo el contenido tiene fines meramente informativos y no constituye asesoramiento financiero. El trading de criptomonedas conlleva un alto riesgo; realiza tu propia investigación (DYOR).