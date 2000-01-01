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Principales tokens de Comunicación entre cadenas por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Comunicación entre cadenas. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.691
+0.08%
+3.45%
+6.47%
$ 5.73B
$ 113.37K
2
United Stables
United Stables
U
$ 1.0001
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 999.96M
$ 51.49K
3
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.8448
-0.14%
-0.77%
+8.90%
$ 291.01M
$ 332.59K
4
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.78
+0.05%
-0.00%
-0.11%
$ 280.53M
$ 212.03K
5
SOON
SOON
SOON
$ 0.2157
+0.05%
-2.75%
+0.98%
$ 111.05M
$ 529.39K
6
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0.04615
-0.45%
+1.43%
-4.65%
$ 102.81M
$ 2.60M
7
Wormhole
Wormhole
W
$ 0.008395
-0.85%
+1.59%
+0.96%
$ 50.76M
$ 19.66M
8
$ 0.03598
0.00%
-0.63%
-1.89%
$ 43.01M
$ 22.26K
9
ZetaChain
ZetaChain
ZETA
$ 0.02866
+0.03%
-0.76%
-3.55%
$ 42.07M
$ 1.87M
10
Threshold
Threshold
T
$ 0.003447
0.00%
-1.65%
-1.71%
$ 38.57M
$ 15.91M
11
deBridge
deBridge
DBR
$ 0.01494
+0.13%
+0.88%
+6.67%
$ 28.64M
$ 3.50M
12
Across Protocol
Across Protocol
ACX
$ 0.040396
-0.14%
+0.00%
+3.33%
$ 28.47M
$ 2.27M
13
ICON
ICON
ICX
$ 0.02139116
+0.61%
-0.04%
-4.38%
$ 23.47M
$ 2.98M
14
Hyperlane
Hyperlane
HYPER
$ 0.06402
+1.58%
+0.30%
+9.89%
$ 21.79M
$ 925.31K
15
Celer Network
Celer Network
CELR
$ 0.001972
+1.02%
-2.36%
+15.59%
$ 15.51M
$ 29.17M
16
Yei Finance
Yei Finance
CLO
$ 0.11568
-1.76%
+0.42%
-8.84%
$ 14.96M
$ 1.35M
17
Test
Test
TST
$ 0.01402
-1.26%
-14.32%
+30.63%
$ 13.27M
$ 27.94M
18
Particle Network
Particle Network
PARTI
$ 0.02407
+0.62%
-2.28%
+1.75%
$ 13.19M
$ 3.40M
19
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.000745
-8.88%
-31.74%
-31.40%
$ 12.58M
$ 462.35M
20
Wanchain
Wanchain
WAN
$ 0.053111
-0.05%
-0.00%
+3.46%
$ 10.57M
$ 704.80K
21
ERA
ERA
ERA
$ 0.06516
+0.02%
-4.89%
-1.84%
$ 9.59M
$ 939.13K
22
Vultisig
Vultisig
VULT
$ 0.083379
0.00%
-0.07%
-7.85%
$ 8.34M
$ 12.25K
23
THAT
THAT
THAT
$ 0.00198232
-0.01%
+0.01%
+0.38%
$ 6.54M
$ 25.32K
24
Portal To Bitcoin
Portal To Bitcoin
PTB
$ 0.0008996
-0.11%
+0.72%
+3.15%
$ 6.44M
$ 65.25M
25
Reactive Network
Reactive Network
REACT
$ 0.00504675
+0.47%
-0.03%
-1.55%
$ 6.06M
$ 28.30K
26
HyBridge
HyBridge
BRIDGE
$ 0.03022256
-0.05%
--
+51.97%
$ 6.04M
$ 441.56
27
Supra
Supra
SUPRA
$ 0.000187
-2.40%
-1.22%
-4.69%
$ 5.42M
$ 428.15M
28
Partisia Blockchain
Partisia Blockchain
MPC
$ 0.01105
0.00%
-1.52%
-9.94%
$ 5.15M
$ 626.59K
29
Agoric
Agoric
BLD
$ 0.00667005
+0.01%
-0.03%
-3.48%
$ 4.62M
$ 6.08K
30
Orbiter Finance
Orbiter Finance
OBT
$ 0.00029298
-1.84%
-0.01%
+0.73%
$ 2.93M
$ 644.22K
31
Kyo
Kyo
KYO
$ 0.01592528
-0.06%
0.00%
+1.22%
$ 2.60M
$ 1.59M
32
Cycle Network
Cycle Network
CYC
$ 0.01556307
+13.69%
+0.26%
+37.51%
$ 2.37M
$ 444.80K
33
Zeus Network
Zeus Network
ZEUS
$ 0.002399
-0.76%
-3.02%
-2.61%
$ 2.19M
$ 24.27M
34
XSwap
XSwap
XSWAP
$ 0.006093
0.00%
-0.11%
-0.11%
$ 1.82M
$ 217.90K
35
Coinweb
Coinweb
CWEB
$ 0.0006821
0.00%
-3.90%
-5.28%
$ 1.68M
$ 77.66M
36
oooo
oooo
OOOO
$ 0.00699463
0.00%
--
0.00%
$ 1.51M
$ 10.71
37
Juris Protocol
Juris Protocol
JURIS
$ 2.93E-6
+0.34%
-15.30%
-16.05%
$ 1.43M
--
38
ChainSwap
ChainSwap
CSWAP
$ 0.001578
-24.86%
-11.70%
-9.27%
$ 1.22M
$ 504.39K
39
Cellframe
Cellframe
CELL
$ 0.03741
+0.08%
-0.74%
+4.35%
$ 1.08M
$ 2.00M
40
JustMoney
JustMoney
JM
$ 4.12E-6
0.00%
-3.20%
+2.49%
$ 270.36K
--
41
Analog
Analog
ANLOG
$ 1.162E-5
0.00%
-3.00%
-36.68%
$ 105.27K
--
42
Graviton
Graviton
GRAV
$ 6.227E-5
+0.61%
+28.10%
+46.90%
$ 80.93K
--
43
Switchboard
Switchboard
SWTCH
$ 0.00048232
-1.14%
+0.04%
-10.08%
$ 77.17K
$ 198.01
44
Everclear
Everclear
CLEAR
$ 6.538E-5
0.00%
+1.70%
+1.73%
$ 58.06K
--
45
Router Protocol
Router Protocol
ROUTE
$ 8.234E-5
-0.01%
-8.70%
-8.64%
$ 55.89K
--
46
Units.Network
Units.Network
UNIT0
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0.00%
-0.03%
-10.04%
$ 29.71K
$ 1.63M
47
StakeLayer
StakeLayer
STAKELAYER
$ 1.917E-5
0.00%
0.00%
-3.08%
$ 18.94K
--
48
Squid
Squid
QUID
$ 0.0847
+0.98%
-9.26%
-18.14%
--
$ 1.38M
49
Owlto Finance
Owlto Finance
OWL
$ 0.0007971
-0.20%
-3.93%
-10.97%
--
$ 75.12M
50
Ika
Ika
IKA
$ 0.002726
0.00%
+0.85%
+4.68%
--
$ 22.59M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Comunicación entre cadenas y por qué son populares?
Los tokens de Comunicación entre cadenas representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 51 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $7.95B.
¿Cuál es el token de Comunicación entre cadenas con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Comunicación entre cadenas rastreados en MEXC, GRAV ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 28.10% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Comunicación entre cadenas están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 51 tokens de Comunicación entre cadenas, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. LINK, U, ZRO se encuentra entre los tokens populares de Comunicación entre cadenas. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Comunicación entre cadenas?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Comunicación entre cadenas es de aproximadamente $7.95B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Comunicación entre cadenas, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.