Precio de Band hoy

El precio actual de Band (BAND) hoy es $ 0.385303, con una variación del 1.55% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BAND a USD es $ 0.385303 por BAND.

Band actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 64,326,769, con un suministro circulante de 166.90M BAND. Durante las últimas 24 horas, BAND cotiza entre $ 0.383037 (bajo) y $ 0.396896 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 22.83, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.203625.

En el corto plazo, BAND experimentó un cambio de -0.66% en la última hora y de +7.91% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Band (BAND)

Cap de mercado $ 64.33M$ 64.33M $ 64.33M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 64.97M$ 64.97M $ 64.97M Suministro de Circulación 166.90M 166.90M 166.90M Suministro total 168,567,193.611274 168,567,193.611274 168,567,193.611274

La capitalización de mercado actual de Band es de $ 64.33M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BAND es de 166.90M, con un suministro total de 168567193.611274. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 64.97M.