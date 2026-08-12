Precio de Grokius Maximus hoy

El precio actual de Grokius Maximus (GROKIUS) hoy es $ 0, con una variación del 11.49% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GROKIUS a USD es $ 0 por GROKIUS.

Grokius Maximus actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 63,739, con un suministro circulante de 999.79M GROKIUS. Durante las últimas 24 horas, GROKIUS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00430277, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GROKIUS experimentó un cambio de -1.49% en la última hora y de -16.32% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Grokius Maximus (GROKIUS)

Cap de mercado $ 63.74K$ 63.74K $ 63.74K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 63.74K$ 63.74K $ 63.74K Suministro de Circulación 999.79M 999.79M 999.79M Suministro total 999,794,022.273531 999,794,022.273531 999,794,022.273531

La capitalización de mercado actual de Grokius Maximus es de $ 63.74K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GROKIUS es de 999.79M, con un suministro total de 999794022.273531. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 63.74K.