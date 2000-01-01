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Principales tokens de Juegos de azar (GambleFi) por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Juegos de azar (GambleFi). Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
BCGame Coin
BCGame Coin
BC
$ 0.0283444
-0.60%
+0.06%
+5.97%
$ 283.14M
$ 108.00K
2
Shuffle
Shuffle
SHFL
$ 0.298295
-0.13%
-0.00%
-3.83%
$ 126.78M
$ 457.52K
3
Rollbit Coin
Rollbit Coin
RLB
$ 0.070595
-1.36%
+0.02%
+2.11%
$ 112.79M
$ 441.00K
4
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07373
-0.22%
-1.32%
-3.05%
$ 101.47M
$ 2.74M
5
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003173
-0.16%
-0.19%
+5.59%
$ 31.53M
$ 1.71B
6
G Coin
G Coin
GCOIN
$ 0.0012177
+1.40%
+1.22%
-7.64%
$ 30.48M
$ 205.96M
7
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0.004337
-0.53%
-3.56%
+0.93%
$ 14.66M
$ 14.07M
8
Overtime
Overtime
OVER
$ 0.180114
+0.02%
+0.00%
+7.99%
$ 9.94M
$ 9.86K
9
Opinion
Opinion
OPN
$ 0.05031
+0.28%
-1.60%
-2.25%
$ 9.07M
$ 1.19M
10
Limitless
Limitless
LMTS
$ 0.06235
-0.08%
-0.02%
-4.04%
$ 8.20M
$ 905.96K
11
LUMI Credits
LUMI Credits
LUMI
$ 0.0401894
0.00%
--
0.00%
$ 5.14M
$ 533.87
12
Stoked
Stoked
STK
$ 0.051377
-0.20%
+0.00%
-5.05%
$ 5.14M
$ 4.83K
13
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2865
-0.04%
-3.49%
-8.59%
$ 3.95M
$ 197.13K
14
Solcasino Token
Solcasino Token
SCS
$ 0.00127323
-0.07%
-0.00%
+2.10%
$ 3.91M
$ 5.41K
15
Sport.Fun
Sport.Fun
FUN
$ 0.02096
+0.33%
-2.87%
-4.41%
$ 3.74M
$ 2.72M
16
WINR Protocol
WINR Protocol
WINR
$ 0.00408428
+1.01%
-0.01%
+16.08%
$ 3.62M
$ 8.08
17
SIX
SIX
SIX
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-1.44%
-3.74%
$ 3.51M
$ 51.45M
18
BFG Token
BFG Token
BFG
$ 0.0050541
0.00%
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+6.41%
$ 3.46M
$ 4.33K
19
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
$ 0.00196
-0.31%
-2.01%
-6.48%
$ 1.95M
$ 15.31M
20
Chain Games
Chain Games
CHAIN
$ 0.00348713
+13.22%
+0.14%
-11.06%
$ 1.72M
$ 24.54K
21
EarnBet
EarnBet
EBET
$ 0.00020516
0.00%
--
0.00%
$ 850.31K
$ 69.94
22
GOAT Network
GOAT Network
GOATED
$ 0.008119
-0.01%
-1.32%
-7.10%
$ 847.93K
$ 6.96M
23
Bag on Bonk
Bag on Bonk
BAG
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-0.07%
-0.00%
-4.40%
$ 629.08K
$ 199.27
24
ARC
ARC
ARC
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0.00%
-6.07%
-5.59%
$ 573.71K
$ 1.68M
25
HILO
HILO
HILO
$ 0.00460743
-0.23%
-0.01%
+4.01%
$ 554.78K
$ 115.14
26
Ridotto
Ridotto
RDT
$ 0.00183294
-0.36%
--
+93.69%
$ 470.33K
$ 71.27
27
BlockChip
BlockChip
BCP
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0.00%
--
-6.95%
$ 466.35K
$ 11.67
28
JetTon Game
JetTon Game
JETTON
$ 0.02154
+0.14%
+1.27%
-1.96%
$ 432.81K
$ 2.31M
29
Blockasset
Blockasset
BLOCK
$ 0.00126266
-0.01%
-0.05%
-7.70%
$ 393.65K
$ 1.67K
30
Knockout Games
Knockout Games
GG
$ 0.00039015
-0.13%
+0.00%
-6.65%
$ 390.15K
$ 9.20
31
Solama
Solama
SOLAMA
$ 0.00052085
-0.56%
-0.16%
-15.35%
$ 352.75K
$ 36.64K
32
Lucky Block
Lucky Block
LBLOCK
$ 2.73E-6
0.00%
-2.40%
+0.37%
$ 272.59K
--
33
BETTER
BETTER
BETTER
$ 0.00210676
0.00%
+0.06%
-7.79%
$ 262.65K
$ 675.18
34
Atlas Navi
Atlas Navi
NAVI
$ 0.001603
+0.06%
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-5.38%
$ 258.89K
$ 14.00M
35
DICE
DICE
$DICE
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-0.06%
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$ 219.24K
$ 4.37K
36
Polkamarkets
Polkamarkets
POLK
$ 0.00216114
+0.01%
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$ 216.11K
$ 16.94
37
Exeedme
Exeedme
XED
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0.00%
--
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$ 182.43K
$ 1.17
38
MasterBOT
MasterBOT
$BOT
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39
Sports Bet
Sports Bet
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$ 6.10K
40
Bazed Games
Bazed Games
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--
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$ 8.19
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Polyfactual
Polyfactual
POLYFACTS
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42
Blockchain Bets
Blockchain Bets
BCB
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--
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$ 15.62
43
BoxBet
BoxBet
BXBT
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--
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44
ROLLHUB
ROLLHUB
RHUB
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--
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45
RIPS
RIPS
RIPS
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+0.80%
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$ 87.05K
--
46
Bag
Bag
BAG
$ 1.284E-5
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+0.80%
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--
47
Decentral Games ICE
Decentral Games ICE
ICE
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--
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$ 1.52
48
HYPERSTITIONS
HYPERSTITIONS
HST
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0.00%
--
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$ 64.62K
$ 122.73
49
POWERBALL
POWERBALL
BALL
$ 5.97E-5
-0.07%
+0.70%
+17.82%
$ 58.48K
--
50
Hyperbet by Virtuals
Hyperbet by Virtuals
HBET
$ 0.00010103
0.00%
--
-2.76%
$ 51.03K
$ 1.97

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Juegos de azar (GambleFi) y por qué son populares?
Los tokens de Juegos de azar (GambleFi) representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 68 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $773.27M.
¿Cuál es el token de Juegos de azar (GambleFi) con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Juegos de azar (GambleFi) rastreados en MEXC, CAP ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 15.04% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Juegos de azar (GambleFi) están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 68 tokens de Juegos de azar (GambleFi), que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. BC, SHFL, RLB se encuentra entre los tokens populares de Juegos de azar (GambleFi). Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Juegos de azar (GambleFi)?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Juegos de azar (GambleFi) es de aproximadamente $773.27M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Juegos de azar (GambleFi), junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.