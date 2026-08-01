Precio de Veilnet hoy

El precio actual de Veilnet (VEILNET) hoy es $ 0, con una variación del 0.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VEILNET a USD es $ 0 por VEILNET.

Veilnet actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 35,805, con un suministro circulante de 100.00B VEILNET. Durante las últimas 24 horas, VEILNET cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VEILNET experimentó un cambio de -0.16% en la última hora y de -9.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Veilnet (VEILNET)

Cap de mercado $ 35.81K$ 35.81K $ 35.81K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 35.81K$ 35.81K $ 35.81K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Veilnet es de $ 35.81K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VEILNET es de 100.00B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 35.81K.