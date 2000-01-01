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Principales tokens de valores supuestamente vinculados a la SEC por capitalización de mercado

Esta categoría incluye las criptomonedas que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha calificado como valores no registrados en demandas judiciales. Estos tokens están sujetos a un riguroso escrutinio regulatorio, lo que puede generar incertidumbre sobre su estatus legal y liquidez en el mercado. El seguimiento de este sector ayuda a los inversores a monitorear los riesgos regulatorios y el panorama legal en constante evolución de los activos digitales.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 613.28
0.00%
+2.51%
+3.24%
$ 82.83B
$ 31.66K
2
Tron
Tron
TRX
$ 0.3353
+0.27%
+1.15%
+2.66%
$ 31.81B
$ 25.15M
3
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.362
+0.37%
+2.95%
-2.36%
$ 3.65B
$ 808.53K
4
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6761
+0.22%
+3.41%
-3.42%
$ 2.16B
$ 626.38K
5
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.241
+0.27%
-5.09%
+6.73%
$ 1.24B
$ 201.94K
6
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.429
-0.14%
+2.80%
+6.64%
$ 734.65M
$ 310.41K
7
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.7057
-0.06%
-0.07%
-1.12%
$ 558.24M
$ 1.36M
8
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7216
-0.06%
+0.25%
+0.08%
$ 467.29M
$ 112.91K
9
DASH
DASH
DASH
$ 30.54
+0.10%
-0.13%
-0.65%
$ 390.35M
$ 13.51K
10
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002637
+0.08%
+0.11%
-0.04%
$ 259.49M
$ 230.54B
11
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9108
+0.87%
+2.34%
+5.72%
$ 160.29M
$ 65.88K
12
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.01269
-0.24%
-2.38%
-2.08%
$ 132.14M
$ 10.87M
13
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06624
-0.21%
-0.12%
-1.05%
$ 131.17M
$ 844.31K
14
$ 0.03991
+0.20%
-2.24%
-3.40%
$ 117.86M
$ 1.61M
15
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.1986
-0.30%
+0.97%
-2.89%
$ 65.25M
$ 318.25K
16
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.03278
+1.04%
+10.54%
+25.02%
$ 55.10M
$ 2.13M
17
XYO
XYO
XYO
$ 0.0029
-0.34%
-0.34%
-2.36%
$ 40.03M
$ 18.38M
18
Powerledger
Powerledger
POWR
$ 0.03823089
-0.11%
+0.01%
-20.11%
$ 38.22M
$ 1.11M
19
Amp
Amp
AMP
$ 0.0003845
-0.31%
-1.54%
-3.05%
$ 33.38M
$ 170.28M
20
Terra
Terra
LUNA
$ 0.0451
-2.89%
+7.30%
+9.16%
$ 31.72M
$ 6.88M
21
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.005102
-0.66%
+2.52%
+2.36%
$ 28.55M
$ 18.66M
22
COTI
COTI
COTI
$ 0.009364
-0.15%
-7.04%
-20.87%
$ 26.97M
$ 21.01M
23
LCX
LCX
LCX
$ 0.01505572
+0.49%
+0.00%
-7.31%
$ 13.87M
$ 79.34K
24
OmiseGo
OmiseGo
OMG
$ 0.04416
-0.11%
-0.65%
-0.43%
$ 6.19M
$ 1.39M
25
Dragonchain
Dragonchain
DRGN
$ 0.00728979
+0.03%
-0.05%
+22.27%
$ 3.16M
$ 1.22K
26
DerivaDAO
DerivaDAO
DDX
$ 0.04969055
0.00%
--
-0.04%
$ 2.65M
$ 9.84
27
SALT
SALT
SALT
$ 0.00640391
0.00%
+0.00%
-4.06%
$ 768.47K
$ 19.46
28
SafeMoon
SafeMoon
SFM
$ 6.51107E-7
+50.15%
+80.50%
-50.30%
$ 399.78K
--
29
Kromatika
Kromatika
KROM
$ 0.00364374
+0.13%
+0.03%
+20.89%
$ 364.37K
$ 468.92
30
Rally
Rally
RLY
$ 2.343E-5
-13.06%
-9.30%
-14.86%
$ 351.40K
--
31
Rari Governance
Rari Governance
RGT
$ 0.02419964
0.00%
--
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$ 302.13K
$ 2.31
32
Mirror Protocol
Mirror Protocol
MIR
$ 0.00311437
-1.13%
+0.03%
+13.51%
$ 242.12K
$ 743.35
33
DFX Finance
DFX Finance
DFX
$ 0.00050624
0.00%
--
0.00%
$ 50.62K
$ 0.96

Preguntas frecuentes

¿Qué representa la categoría de criptomonedas “Presuntos valores de la SEC”?
La categoría “Presuntos valores de la SEC” hace un seguimiento de las criptomonedas específicas que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha calificado explícitamente como contratos de inversión no registrados en demandas judiciales oficiales.
¿Cómo afecta una demanda de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) al precio de un token?
Una demanda de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) introduce una enorme incertidumbre regulatoria, lo que con frecuencia lleva a las principales plataformas de trading con sede en EE. UU. a excluir de sus listados el token en cuestión, lo que inevitablemente provoca fuertes caídas de precios a corto plazo.
¿Aún se pueden negociar a nivel mundial los activos digitales que figuran en la categoría de supuestos valores de la SEC?
Sí. Si bien están fuertemente restringidos dentro de los Estados Unidos, los activos digitales en la categoría de supuestos valores de la SEC siguen siendo ampliamente accesibles y se negocian activamente en plataformas internacionales de trading de criptomonedas y plataformas descentralizadas globales.
¿Cuáles son los riesgos regulatorios a largo plazo para los supuestos tokens de la SEC?
Si un tribunal federal clasifica oficialmente estos tokens como valores, los equipos fundadores se enfrentarán a cuantiosas sanciones económicas, y las futuras redes de trading de los tokens se verán severamente restringidas por las leyes tradicionales de cumplimiento financiero.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Valores supuestos de la SEC, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.