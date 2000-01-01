Esta categoría incluye las criptomonedas que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha calificado como valores no registrados en demandas judiciales. Estos tokens están sujetos a un riguroso escrutinio regulatorio, lo que puede generar incertidumbre sobre su estatus legal y liquidez en el mercado. El seguimiento de este sector ayuda a los inversores a monitorear los riesgos regulatorios y el panorama legal en constante evolución de los activos digitales.

Si un tribunal federal clasifica oficialmente estos tokens como valores, los equipos fundadores se enfrentarán a cuantiosas sanciones económicas, y las futuras redes de trading de los tokens se verán severamente restringidas por las leyes tradicionales de cumplimiento financiero.

Sí. Si bien están fuertemente restringidos dentro de los Estados Unidos, los activos digitales en la categoría de supuestos valores de la SEC siguen siendo ampliamente accesibles y se negocian activamente en plataformas internacionales de trading de criptomonedas y plataformas descentralizadas globales.

Una demanda de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) introduce una enorme incertidumbre regulatoria, lo que con frecuencia lleva a las principales plataformas de trading con sede en EE. UU. a excluir de sus listados el token en cuestión, lo que inevitablemente provoca fuertes caídas de precios a corto plazo.

La categoría “Presuntos valores de la SEC” hace un seguimiento de las criptomonedas específicas que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha calificado explícitamente como contratos de inversión no registrados en demandas judiciales oficiales.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Valores supuestos de la SEC, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.