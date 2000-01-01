Esta categoría incluye las criptomonedas que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha calificado como valores no registrados en demandas judiciales. Estos tokens están sujetos a un riguroso escrutinio regulatorio, lo que puede generar incertidumbre sobre su estatus legal y liquidez en el mercado. El seguimiento de este sector ayuda a los inversores a monitorear los riesgos regulatorios y el panorama legal en constante evolución de los activos digitales.
La inclusión de activos digitales en el sector Valores supuestos de la SEC, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.