Los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) utilizan contratos inteligentes para recrear servicios financieros tradicionales —como préstamos, empréstitos y operaciones bursátiles— en la cadena de bloques. Estas redes entre pares eliminan la necesidad de intermediarios centralizados, como los bancos. Los tokens DeFi suelen capturar el valor del protocolo, lo cual otorga a sus holders derechos de voto en la gobernanza y posibles oportunidades de participación en los ingresos.

La pérdida impermanente se produce cuando el precio de los tokens depositados cambia significativamente en comparación con el momento en que se depositaron inicialmente en el fondo de liquidez DeFi, lo que podría dejar al proveedor de liquidez con un valor inferior al de simplemente mantener los activos.

Los creadores de mercado automatizados (AMM: Automated Market Makers) reemplazan los libros de órdenes tradicionales con fórmulas de precios algorítmicas. Los AMM permiten a los usuarios negociar activos digitales sin problemas contra un fondo de liquidez regido íntegramente por contratos inteligentes.

Un exchange descentralizado (DEX) es un mercado entre pares donde los operadores de criptomonedas ejecutan transacciones directamente desde sus billeteras digitales personales, lo cual elimina la necesidad de depositar fondos en un custodio de exchange centralizado.

Si bien las plataformas DeFi ofrecen transparencia, las plataformas de préstamos DeFi conllevan riesgos inherentes, como vulnerabilidades en la codificación de contratos inteligentes, volatilidad extrema en los precios de los activos y posibles liquidaciones durante caídas repentinas del mercado.

El yield farming es una estrategia popular de DeFi en la que los usuarios bloquean sus criptomonedas en fondos de liquidez del protocolo. A cambio de proporcionar esta liquidez, los usuarios obtienen recompensas en forma de intereses o tokens DeFi recién creados.

Los tokens de los protocolos DeFi capturan valor económico al otorgar a sus holders derechos de voto en la gobernanza de las actualizaciones de software y, con frecuencia, al distribuir un porcentaje de las tarifas por transacción del protocolo entre los poseedores de los tokens.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Finanzas descentralizadas (DeFi), junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.