Los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) utilizan contratos inteligentes para recrear servicios financieros tradicionales —como préstamos, empréstitos y operaciones bursátiles— en la cadena de bloques. Estas redes entre pares eliminan la necesidad de intermediarios centralizados, como los bancos. Los tokens DeFi suelen capturar el valor del protocolo, lo cual otorga a sus holders derechos de voto en la gobernanza y posibles oportunidades de participación en los ingresos.
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