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Principales tokens de finanzas descentralizadas (DeFi) por capitalización de mercado

Los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) utilizan contratos inteligentes para recrear servicios financieros tradicionales —como préstamos, empréstitos y operaciones bursátiles— en la cadena de bloques. Estas redes entre pares eliminan la necesidad de intermediarios centralizados, como los bancos. Los tokens DeFi suelen capturar el valor del protocolo, lo cual otorga a sus holders derechos de voto en la gobernanza y posibles oportunidades de participación en los ingresos.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Lido Staked ETH
Lido Staked ETH
STETH
$ 1,888.05
+0.10%
+0.88%
-1.23%
$ 16.99B
$ 30.02
2
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 54.85
+0.29%
-1.25%
-2.83%
$ 13.84B
$ 9.12K
3
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,344.81
+0.05%
+0.01%
-1.10%
$ 8.71B
$ 6.21M
4
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.698
+0.08%
+3.45%
+6.47%
$ 5.73B
$ 113.37K
5
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.772
-0.26%
-5.70%
-7.12%
$ 2.35B
$ 147.58K
6
Aster
Aster
ASTER
$ 0.6053
+0.08%
+0.70%
-0.13%
$ 1.64B
$ 614.09K
7
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.33449
+0.07%
-1.28%
-10.64%
$ 1.63B
$ 800.08K
8
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.73
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$ 1.39B
$ 1.68K
9
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
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+0.62%
-5.94%
$ 1.24B
$ 1.09M
10
syrupUSDC
syrupUSDC
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$ 1.18
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0.00%
0.00%
$ 1.07B
$ 846.51K
11
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 1.9778
+0.40%
+1.77%
+3.52%
$ 994.81M
$ 61.94K
12
JUST
JUST
JST
$ 0.10187
+0.73%
+3.97%
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$ 868.30M
$ 601.16K
13
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08935
-0.30%
-1.15%
-3.01%
$ 834.11M
$ 2.65M
14
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
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+0.25%
+0.78%
$ 808.98M
$ 1.86M
15
Binance Staked SOL
Binance Staked SOL
BNSOL
$ 85.9
-0.01%
+0.01%
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$ 783.19M
$ 542.28K
16
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
JLP
$ 3.65
+0.27%
+0.00%
+1.39%
$ 783.14M
$ 2.04M
17
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1762
0.00%
-3.30%
-6.18%
$ 584.38M
$ 1.11M
18
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.31
-0.43%
-7.01%
+6.37%
$ 576.08M
$ 157.16K
19
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
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+1.11%
+3.83%
$ 514.78M
$ 314.07K
20
Bitway
Bitway
BTW
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+0.54%
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+20.59%
$ 464.52M
$ 2.58M
21
Injective
Injective
INJ
$ 4.624
-0.41%
+2.36%
-2.44%
$ 460.47M
$ 238.06K
22
Curve
Curve
CRV
$ 0.2754
+2.84%
+3.42%
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$ 412.55M
$ 6.82M
23
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
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-1.39%
$ 398.29M
$ 158.44K
24
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
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0.00%
$ 354.31M
$ 2.21M
25
SUN
SUN
SUN
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$ 4.64M
26
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
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$ 333.68M
$ 4.35M
27
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
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-0.49%
-4.81%
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$ 322.80M
$ 5.45M
28
SEI
SEI
SEI
$ 0.03998
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-1.74%
-3.00%
$ 289.79M
$ 1.40M
29
tBTC
tBTC
TBTC
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0.00%
-0.00%
-1.63%
$ 289.79M
$ 19.00M
30
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETH
OSETH
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+0.01%
+0.01%
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$ 285.89M
$ 11.73K
31
TIA
TIA
TIA
$ 0.3077
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-8.18%
$ 285.00M
$ 1.18M
32
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
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$ 281.75M
$ 4.55B
33
Olympus
Olympus
OHM
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+0.05%
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-0.11%
$ 280.53M
$ 212.03K
34
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 104.4
-0.01%
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$ 533.78
35
JITO
JITO
JTO
$ 0.5551
-0.68%
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$ 136.44K
36
Lido DAO
Lido DAO
LDO
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$ 286.28K
37
Velvet
Velvet
VELVET
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38
Pendle
Pendle
PENDLE
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$ 237.18K
39
Staked Aave
Staked Aave
STKAAVE
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$ 2.36K
40
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crvUSD
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41
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PayFi Strategy Token USDC
PSTUSDC
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$ 53.85K
42
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
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43
Marinade Staked SOL
Marinade Staked SOL
MSOL
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$ 411.60K
44
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
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45
Convex Finance
Convex Finance
CVX
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$ 59.47K
46
Raydium
Raydium
RAY
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$ 94.15K
47
Lido Earn ETH
Lido Earn ETH
EARNETH
$ 1,914.51
+0.10%
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--
48
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
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-0.10%
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49
Compound
Compound
COMP
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-0.67%
-0.06%
$ 163.00M
$ 3.73K
50
DEXE
DEXE
DEXE
$ 1.924
+0.21%
-6.24%
-12.10%
$ 162.36M
$ 107.56K

Preguntas frecuentes

¿Qué significa Finanzas Descentralizadas (DeFi) en el ecosistema Web3?
Las finanzas descentralizadas (DeFi) representan un sistema financiero construido completamente sobre redes blockchain. DeFi utiliza contratos inteligentes para ofrecer servicios de préstamos, empréstitos y trading sin depender de instituciones centralizadas como los bancos comerciales.
¿Cómo capturan valor económico los tokens de los protocolos DeFi?
Los tokens de los protocolos DeFi capturan valor económico al otorgar a sus holders derechos de voto en la gobernanza de las actualizaciones de software y, con frecuencia, al distribuir un porcentaje de las tarifas por transacción del protocolo entre los poseedores de los tokens.
¿Qué es el yield farming dentro del sector de las finanzas descentralizadas (DeFi)?
El yield farming es una estrategia popular de DeFi en la que los usuarios bloquean sus criptomonedas en fondos de liquidez del protocolo. A cambio de proporcionar esta liquidez, los usuarios obtienen recompensas en forma de intereses o tokens DeFi recién creados.
¿Son seguras de usar las plataformas de préstamos de finanzas descentralizadas (DeFi)?
Si bien las plataformas DeFi ofrecen transparencia, las plataformas de préstamos DeFi conllevan riesgos inherentes, como vulnerabilidades en la codificación de contratos inteligentes, volatilidad extrema en los precios de los activos y posibles liquidaciones durante caídas repentinas del mercado.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Finanzas descentralizadas (DeFi), junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.