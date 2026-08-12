Precio de HEX Dollar Coin hoy

El precio actual de HEX Dollar Coin (HEXDC) hoy es $ 1.15, con una variación del 7.45% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HEXDC a USD es $ 1.15 por HEXDC.

HEX Dollar Coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 49,534, con un suministro circulante de 43.23K HEXDC. Durante las últimas 24 horas, HEXDC cotiza entre $ 1.071 (bajo) y $ 1.48 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.15, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.583162.

En el corto plazo, HEXDC experimentó un cambio de +0.46% en la última hora y de -2.49% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.94K.

Información del mercado de HEX Dollar Coin (HEXDC)

Cap de mercado $ 49.53K$ 49.53K $ 49.53K Volumen (24H) $ 1.94K$ 1.94K $ 1.94K Cap. de mercado totalmente diluida $ 49.53K$ 49.53K $ 49.53K Suministro de Circulación 43.23K 43.23K 43.23K Suministro total 43,231.47710367 43,231.47710367 43,231.47710367

La capitalización de mercado actual de HEX Dollar Coin es de $ 49.53K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.94K. El suministro circulante de HEXDC es de 43.23K, con un suministro total de 43231.47710367. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 49.53K.