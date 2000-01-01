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Principales tokens de plataformas de contratos inteligentes por capitalización de mercado

Las plataformas de contratos inteligentes son cadenas de bloques diseñadas para alojar aplicaciones descentralizadas (dApps) y acuerdos programables de ejecución automática. Permiten a los usuarios operar, prestar y acuñar NFT sin depender de intermediarios centralizados. Los tokens nativos de estas plataformas se utilizan normalmente para pagar las tarifas de transacción de la red (gas) y participar en la gobernanza.

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Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,760.63
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Ethereum
Ethereum
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3
Binance Coin
Binance Coin
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XRP
XRP
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5
Solana
Solana
SOL
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Tron
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7
Hyperliquid
Hyperliquid
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8
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DOGE
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9
Zcash
Zcash
ZEC
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10
Monero
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XMR
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11
Cardano
Cardano
ADA
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12
Stellar
Stellar
XLM
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13
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash Node
BCH
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14
Canton Network
Canton Network
CC
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15
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
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16
Litecoin
Litecoin
LTC
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17
Hedera
Hedera
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18
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19
Avalanche
Avalanche
AVAX
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-0.64%
-3.56%
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20
Bittensor
Bittensor
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21
NEAR
NEAR
NEAR
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-0.06%
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-2.44%
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$ 666.48K
22
Cronos
Cronos
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23
OKB
OKB
OKB
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24
MemeCore
MemeCore
M
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25
Mantle
Mantle
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26
Polkadot
Polkadot
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27
Internet Computer
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28
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Worldcoin
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Ethereum Classic
Ethereum Classic
ETC
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$ 1.00B
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United Stables
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-0.03%
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Pi Network
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Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
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33
COSMOS
COSMOS
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Algorand
Algorand
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35
Gate
Gate
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Kaspa
Kaspa
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37
Beldex
Beldex
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38
Filecoin
Filecoin
FIL
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39
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XDC Network
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41
Arbitrum
Arbitrum
ARB
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-0.53%
-0.53%
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42
Aptos
Aptos
APT
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43
Injective
Injective
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44
Provenance Blockchain
Provenance Blockchain
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45
VeChain
VeChain
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46
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DASH
DASH
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47
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BitcoinSV
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48
LayerZero
LayerZero
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49
SEI
SEI
SEI
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50
TIA
TIA
TIA
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-0.45%
-3.51%
-8.53%
$ 283.06M
$ 1.16M

Preguntas frecuentes

¿Qué es una plataforma de contratos inteligentes en el ámbito de las criptomonedas?
Una plataforma de contratos inteligentes es una cadena de bloques diseñada específicamente para alojar código programable autoejecutable. Estas plataformas permiten a los desarrolladores crear aplicaciones descentralizadas sin depender de servidores centralizados.
¿Cuál es la principal utilidad de los tokens de contratos inteligentes?
Los tokens de contratos inteligentes se utilizan para pagar la potencia de cálculo necesaria para ejecutar contratos inteligentes en la cadena de bloques. Además, se emplean para el staking y la gobernanza de la red.
¿Cómo dan soporte las plataformas de contratos inteligentes al ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi)?
Las plataformas de contratos inteligentes proporcionan la infraestructura digital inalterable para el ecosistema DeFi al aplicar automáticamente las reglas de préstamos, empréstitos y comercio basándose exclusivamente en código, en lugar de en intermediarios humanos.
¿Cuáles son los riesgos de seguridad asociados a los tokens de contratos inteligentes?
Los principales riesgos de seguridad de los tokens de contratos inteligentes incluyen vulnerabilidades en el código subyacente que pueden ser explotadas por piratas informáticos, problemas de congestión de la red y caídas severas de precios tras la explotación de los contratos inteligentes.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Plataforma de contratos inteligentes, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.