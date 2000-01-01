Las plataformas de contratos inteligentes son cadenas de bloques diseñadas para alojar aplicaciones descentralizadas (dApps) y acuerdos programables de ejecución automática. Permiten a los usuarios operar, prestar y acuñar NFT sin depender de intermediarios centralizados. Los tokens nativos de estas plataformas se utilizan normalmente para pagar las tarifas de transacción de la red (gas) y participar en la gobernanza.

Las aplicaciones descentralizadas (dApps) utilizan una interfaz de usuario intuitiva para enviar solicitudes de transacción a la cadena de bloques de contratos inteligentes subyacente, que luego procesa la lógica y registra permanentemente el resultado en el libro mayor.

Un contrato legal tradicional requiere la intervención humana y sistemas legales para resolver disputas. Un contrato inteligente basado en blockchain es puramente matemático y ejecuta acciones automáticamente en el momento en que se cumplen condiciones criptográficas predeterminadas.

Los principales riesgos de seguridad de los tokens de contratos inteligentes incluyen vulnerabilidades en el código subyacente que pueden ser explotadas por piratas informáticos, problemas de congestión de la red y caídas severas de precios tras la explotación de los contratos inteligentes.

Las plataformas de contratos inteligentes proporcionan la infraestructura digital inalterable para el ecosistema DeFi al aplicar automáticamente las reglas de préstamos, empréstitos y comercio basándose exclusivamente en código, en lugar de en intermediarios humanos.

Los tokens de contratos inteligentes se utilizan para pagar la potencia de cálculo necesaria para ejecutar contratos inteligentes en la cadena de bloques. Además, se emplean para el staking y la gobernanza de la red.

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