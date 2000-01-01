Las plataformas de contratos inteligentes son cadenas de bloques diseñadas para alojar aplicaciones descentralizadas (dApps) y acuerdos programables de ejecución automática. Permiten a los usuarios operar, prestar y acuñar NFT sin depender de intermediarios centralizados. Los tokens nativos de estas plataformas se utilizan normalmente para pagar las tarifas de transacción de la red (gas) y participar en la gobernanza.
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