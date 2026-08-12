Precio de Obol hoy

El precio actual de Obol (OBOL) hoy es $ 0.0022136, con una variación del 5.85% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OBOL a USD es $ 0.0022136 por OBOL.

Obol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 704,787, con un suministro circulante de 318.38M OBOL. Durante las últimas 24 horas, OBOL cotiza entre $ 0.00214972 (bajo) y $ 0.00244643 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.380077, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00192507.

En el corto plazo, OBOL experimentó un cambio de +0.43% en la última hora y de -16.32% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 250.72K.

Información del mercado de Obol (OBOL)

Cap de mercado $ 704.79K$ 704.79K $ 704.79K Volumen (24H) $ 250.72K$ 250.72K $ 250.72K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Suministro de Circulación 318.38M 318.38M 318.38M Suministro total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Obol es de $ 704.79K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 250.72K. El suministro circulante de OBOL es de 318.38M, con un suministro total de 500000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.11M.