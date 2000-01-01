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Principales tokens de Privacidad por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Privacidad. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Zcash
Zcash
ZEC
$ 478.06
+0.19%
-1.00%
-4.96%
$ 8.09B
$ 4.57K
2
Monero
Monero
XMR
$ 397.42
+1.13%
-0.60%
+7.55%
$ 7.36B
$ 7.65K
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.729
-0.33%
+2.86%
+6.11%
$ 5.71B
$ 117.34K
4
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 45.29
+0.04%
+0.33%
+0.60%
$ 3.50B
$ 51.57K
5
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6466
-0.06%
+4.61%
-2.44%
$ 2.18B
$ 666.48K
6
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08888
+0.55%
-2.48%
+2.18%
$ 690.10M
$ 13.43M
7
DASH
DASH
DASH
$ 30.47
-0.10%
-0.39%
-1.29%
$ 388.95M
$ 12.62K
8
Humanity
Humanity
H
$ 0.08989
-0.79%
+9.99%
+13.39%
$ 254.52M
$ 1.92M
9
Decred
Decred
DCR
$ 12.99
+0.13%
+1.31%
+2.07%
$ 227.56M
$ 6.41K
10
STRK
STRK
STRK
$ 0.02287
-0.91%
-4.80%
-11.31%
$ 145.02M
$ 7.53M
11
ZANO
ZANO
ZANO
$ 8.369
-0.46%
+0.67%
-9.13%
$ 128.17M
$ 56.85K
12
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0.04597
-0.62%
-0.19%
-6.85%
$ 101.49M
$ 2.41M
13
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.081
-0.02%
-2.10%
-0.20%
$ 74.09M
$ 18.10K
14
ZKsync
ZKsync
ZK
$ 0.007412
-0.25%
-3.98%
-7.45%
$ 73.78M
$ 12.11M
15
Pirate Chain
Pirate Chain
ARRR
$ 0.2295
-0.39%
+4.13%
-5.63%
$ 45.05M
$ 249.18K
16
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.005435
-0.38%
-5.36%
-3.52%
$ 42.29M
$ 12.73M
17
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003241
-0.09%
-0.89%
-10.56%
$ 40.79M
$ 38.81M
18
Verge
Verge
XVG
$ 0.002142
+0.24%
-1.82%
+5.09%
$ 34.76M
$ 32.47M
19
Anoma
Anoma
XAN
$ 0.011474
+1.09%
-3.47%
-18.56%
$ 28.77M
$ 15.56M
20
TornadoCash
TornadoCash
TORN
$ 5.39
-0.66%
-2.21%
-5.20%
$ 28.57M
$ 9.92K
21
Nock
Nock
NOCK
$ 0.012509
-0.19%
+9.29%
+7.11%
$ 27.46M
$ 9.33M
22
COTI
COTI
COTI
$ 0.009228
-0.52%
-7.77%
-26.33%
$ 26.80M
$ 20.94M
23
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.0918
-3.70%
-7.09%
-31.98%
$ 25.71M
$ 1.24M
24
StatusNetwork
StatusNetwork
SNT
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+1.57%
-2.63%
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$ 24.93M
$ 10.27M
25
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.2732
+0.22%
-3.58%
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$ 23.70M
$ 200.96K
26
Keep Network
Keep Network
KEEP
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-0.12%
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$ 17.09M
$ 1.20K
27
Nil Token
Nil Token
NIL
$ 0.03624
+0.11%
-5.39%
+4.56%
$ 17.07M
$ 2.80M
28
NYM
NYM
NYM
$ 0.01785
-1.88%
-3.39%
-0.11%
$ 15.23M
$ 3.32M
29
Octra
Octra
OCT
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-0.92%
+0.17%
+22.04%
$ 13.92M
$ 25.15K
30
ARPA
ARPA
ARPA
$ 0.008765
+0.27%
-2.52%
+3.24%
$ 13.33M
$ 6.24M
31
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
$ 0.3452
-1.11%
-17.52%
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$ 12.01M
$ 3.65M
32
zkPass
zkPass
ZKP
$ 0.04355
+0.02%
-1.92%
-5.06%
$ 11.97M
$ 1.38M
33
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0.6383
-0.06%
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+1.60%
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$ 91.79K
34
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QUAI
QUAI
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-5.28%
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$ 8.50M
$ 6.33M
35
Arcane
Arcane
ARCANE
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-0.05%
+0.00%
-9.26%
$ 7.30M
$ 10.73K
36
strkBTC
strkBTC
STRKBTC
$ 63,941
-0.07%
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$ 6.18M
$ 619.79K
37
Partisia Blockchain
Partisia Blockchain
MPC
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38
ANyONe Protocol
ANyONe Protocol
ANYONE
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39
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Exiom
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HOPR Token
HOPR
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Aragon
Aragon
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42
Umbra
Umbra
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43
BLACKCOIN
BLACKCOIN
BLACKCOIN
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$ 4.11K
44
Grin
Grin
GRIN
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45
Navio
Navio
NAV
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46
Aleph Zero
Aleph Zero
AZERO
$ 0.00931
-0.31%
+0.49%
-7.70%
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$ 5.76M
47
Mysterium
Mysterium
MYST
$ 0.12116
+0.07%
+1.30%
+24.91%
$ 2.41M
$ 275.49K
48
PIVX
PIVX
PIVX
$ 0.0227
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-21.60%
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$ 2.88M
49
Zclassic
Zclassic
ZCL
$ 0.186738
0.00%
+0.03%
+12.14%
$ 1.93M
$ 241.84
50
Session Token
Session Token
SESH
$ 0.01198907
-0.03%
+0.01%
-9.02%
$ 1.85M
$ 17.43

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Privacidad y por qué son populares?
Los tokens de Privacidad representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 115 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $29.47B.
¿Cuál es el token de Privacidad con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Privacidad rastreados en MEXC, H ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 9.99% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Privacidad están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 115 tokens de Privacidad, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. ZEC, XMR, LINK se encuentra entre los tokens populares de Privacidad. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Privacidad?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Privacidad es de aproximadamente $29.47B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Privacidad, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.