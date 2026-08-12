Precio de bitsCrunch Token hoy

El precio actual de bitsCrunch Token (BCUT) hoy es $ 0, con una variación del 1.81% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BCUT a USD es $ 0 por BCUT.

bitsCrunch Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 626,842, con un suministro circulante de 706.27M BCUT. Durante las últimas 24 horas, BCUT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.535915, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BCUT experimentó un cambio de -1.02% en la última hora y de +9.30% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.99K.

Información del mercado de bitsCrunch Token (BCUT)

Cap de mercado $ 626.84K$ 626.84K $ 626.84K Volumen (24H) $ 1.99K$ 1.99K $ 1.99K Cap. de mercado totalmente diluida $ 626.84K$ 626.84K $ 626.84K Suministro de Circulación 706.27M 706.27M 706.27M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de bitsCrunch Token es de $ 626.84K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.99K. El suministro circulante de BCUT es de 706.27M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 626.84K.