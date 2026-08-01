Precio de zkCLOB hoy

El precio actual de zkCLOB (Z) hoy es $ 0.00197496, con una variación del 0.86% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de Z a USD es $ 0.00197496 por Z.

zkCLOB actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 88,680, con un suministro circulante de 44.87M Z. Durante las últimas 24 horas, Z cotiza entre $ 0.00195319 (bajo) y $ 0.00205109 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.078908, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00190867.

En el corto plazo, Z experimentó un cambio de +0.03% en la última hora y de +0.78% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 5.14K.

Información del mercado de zkCLOB (Z)

Cap de mercado $ 88.68K$ 88.68K $ 88.68K Volumen (24H) $ 5.14K$ 5.14K $ 5.14K Cap. de mercado totalmente diluida $ 151.31K$ 151.31K $ 151.31K Suministro de Circulación 44.87M 44.87M 44.87M Suministro total 76,618,059.44962475 76,618,059.44962475 76,618,059.44962475

La capitalización de mercado actual de zkCLOB es de $ 88.68K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 5.14K. El suministro circulante de Z es de 44.87M, con un suministro total de 76618059.44962475. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 151.31K.