Precio de Cratos hoy

El precio actual de Cratos (CRTS) hoy es $ 0, con una variación del 2.56% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CRTS a USD es $ 0 por CRTS.

Cratos actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,939,854, con un suministro circulante de 49.27B CRTS. Durante las últimas 24 horas, CRTS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00747511, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CRTS experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +1.30% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Cratos (CRTS)

Cap de mercado $ 3.94M$ 3.94M $ 3.94M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.94M$ 3.94M $ 3.94M Suministro de Circulación 49.27B 49.27B 49.27B Suministro total 96,299,900,000.0 96,299,900,000.0 96,299,900,000.0

La capitalización de mercado actual de Cratos es de $ 3.94M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CRTS es de 49.27B, con un suministro total de 96299900000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.94M.