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Principales tokens de Gobernancia por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Gobernancia. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 54.8
+0.49%
-0.40%
-2.12%
$ 13.90B
$ 9.04K
2
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.759
0.00%
-4.48%
-6.66%
$ 2.35B
$ 145.73K
3
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.35
-0.26%
+1.15%
+1.30%
$ 1.38B
$ 1.69K
4
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7892
-0.58%
-1.68%
-5.38%
$ 1.34B
$ 1.26M
5
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.23
-0.22%
-3.58%
+6.43%
$ 1.24B
$ 194.39K
6
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05282
-0.64%
-0.30%
-6.45%
$ 1.23B
$ 1.05M
7
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3393
-0.29%
+1.96%
+8.64%
$ 1.15B
$ 1.01M
8
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.0888
-0.26%
-1.71%
-2.85%
$ 830.02M
$ 2.58M
9
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.426
0.00%
+2.22%
+6.80%
$ 734.65M
$ 299.23K
10
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.451
-0.41%
-0.21%
+3.05%
$ 510.91M
$ 317.50K
11
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07869
-0.53%
-0.53%
-1.16%
$ 495.65M
$ 1.38M
12
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.217251
+0.15%
+9.01%
+29.91%
$ 472.22M
$ 2.74M
13
Curve
Curve
CRV
$ 0.2753
-0.61%
+5.08%
+30.21%
$ 417.10M
$ 6.75M
14
FET
FET
FET
$ 0.1355
+0.07%
+1.88%
-3.21%
$ 306.76M
$ 1.54M
15
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.76
-0.11%
+0.00%
-0.21%
$ 280.30M
$ 212.10K
16
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.2886
+0.24%
-2.42%
-0.78%
$ 245.01M
$ 289.20K
17
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.1956
-0.15%
-0.71%
-2.10%
$ 213.11M
$ 282.26K
18
OP
OP
OP
$ 0.09023
-1.13%
+0.41%
+3.18%
$ 195.28M
$ 447.24K
19
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.769
+0.97%
+5.59%
+20.07%
$ 174.36M
$ 57.97K
20
ENS
ENS
ENS
$ 4.134
-0.79%
-0.88%
-1.66%
$ 167.86M
$ 13.10K
21
Compound
Compound
COMP
$ 16.2
-0.37%
-0.43%
-0.79%
$ 162.30M
$ 3.75K
22
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0.6337
+0.43%
-4.24%
-30.57%
$ 152.51M
$ 192.02K
23
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1287
-0.23%
-1.61%
-4.67%
$ 128.70M
$ 1.17M
24
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08356
-0.25%
+0.75%
+0.10%
$ 117.95M
$ 672.92K
25
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07371
-0.22%
-1.32%
-3.05%
$ 101.47M
$ 2.74M
26
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11179
-0.24%
+0.16%
-1.08%
$ 96.38M
$ 632.76K
27
XPR Network
XPR Network
XPR
$ 0.0024841
+0.10%
+0.18%
-1.36%
$ 72.67M
$ 32.72M
28
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,975.5
-0.17%
-0.09%
-5.61%
$ 70.76M
$ 29.77
29
SNX
SNX
SNX
$ 0.2012
-0.15%
-3.21%
-6.52%
$ 69.66M
$ 299.62K
30
0x
0x
ZRX
$ 0.08003
+0.09%
-0.22%
+0.25%
$ 67.99M
$ 706.49K
31
RE
RE
RE
$ 0.42053
-3.53%
-0.22%
+11.90%
$ 67.83M
$ 718.76K
32
Wormhole
Wormhole
W
$ 0.008379
-0.25%
+1.30%
+0.63%
$ 50.63M
$ 19.50M
33
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1681
+0.61%
+0.43%
-4.43%
$ 47.04M
$ 357.12K
34
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03473
+0.14%
-8.86%
-23.99%
$ 40.92M
$ 7.77M
35
Spark
Spark
SPK
$ 0.01428
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+0.56%
-8.09%
$ 40.06M
$ 4.28M
36
$ 0.005913
+0.34%
-1.68%
+2.44%
$ 37.95M
$ 10.24M
37
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003473
+0.26%
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$ 34.75M
$ 16.24M
38
Alaya AI
Alaya AI
AGT
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-2.79%
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$ 4.70M
39
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
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-0.27%
-2.87%
-7.15%
$ 32.77M
$ 38.63K
40
UMA
UMA
UMA
$ 0.3312
0.00%
-8.17%
-2.53%
$ 30.06M
$ 269.09K
41
Band
Band
BAND
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42
deBridge
deBridge
DBR
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+0.34%
+0.47%
+6.64%
$ 28.74M
$ 3.49M
43
HashKey Platform
HashKey Platform
HSK
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+0.01%
+0.67%
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$ 691.14K
44
Bancor
Bancor
BNT
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-0.19%
-0.76%
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$ 28.17M
$ 305.35K
45
SaharaAI
SaharaAI
SAHARA
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-0.86%
-5.34%
$ 27.14M
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46
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3026
-0.75%
-3.19%
+3.87%
$ 26.75M
$ 223.87K
47
Core DAO
Core DAO
CORE
$ 0.01941
-0.31%
-1.72%
-2.95%
$ 24.07M
$ 3.27M
48
ICON
ICON
ICX
$ 0.02151153
+0.18%
-0.03%
-3.51%
$ 23.68M
$ 3.01M
49
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0.1027
+0.10%
-0.48%
-0.29%
$ 21.53M
$ 492.04K
50
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3067
+0.03%
-1.92%
-0.97%
$ 21.52M
$ 196.83K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Gobernancia y por qué son populares?
Los tokens de Gobernancia representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 193 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $29.88B.
¿Cuál es el token de Gobernancia con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Gobernancia rastreados en MEXC, ARW ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 91.51% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Gobernancia están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 193 tokens de Gobernancia, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. HYPE, UNI, AAVE se encuentra entre los tokens populares de Gobernancia. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Gobernancia?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Gobernancia es de aproximadamente $29.88B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Gobernancia, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.