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Principales tokens de exchanges centralizados (CEX) por capitalización de mercado

Los tokens de exchanges centralizados (CEX) son activos digitales nativos que son emitidos y gestionados por plataformas de intercambio de criptomonedas. Estos tokens de utilidad ofrecen a sus holders beneficios exclusivos dentro del ecosistema del exchange, como descuentos en las tarifas y acceso a plataformas de lanzamiento de tokens. Su valor está estrechamente ligado al crecimiento de usuarios, el volumen de operaciones y el éxito general del exchange emisor.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 610.75
0.00%
+2.51%
+3.24%
$ 82.83B
$ 31.66K
2
LEO Token
LEO Token
LEO
$ 9.13
-0.11%
-0.03%
-6.36%
$ 8.40B
$ 611.32K
3
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.04673
-0.17%
-0.89%
-13.87%
$ 2.09B
$ 2.42M
4
OKB
OKB
OKB
$ 95.353
+0.21%
+0.17%
+10.54%
$ 2.00B
$ 1.40K
5
HTX DAO
HTX DAO
HTX
$ 0.000001825
0.00%
+0.88%
+1.67%
$ 1.65B
$ 29.10B
6
Bitget Token
Bitget Token
BGB
$ 1.64238
+0.14%
+0.30%
+1.69%
$ 1.15B
$ 45.78K
7
KuCoin Token
KuCoin Token
KCS
$ 6.6825
-0.16%
+0.36%
+1.67%
$ 899.71M
$ 8.29K
8
Gate
Gate
GT
$ 6.7
-0.30%
0.00%
+0.90%
$ 714.62M
$ 1.20M
9
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7192
-0.06%
+0.25%
+0.08%
$ 467.29M
$ 112.91K
10
MX Token
MX Token
MX
$ 1.6466
-0.99%
-0.08%
+3.38%
$ 151.68M
$ 593.52K
11
BTSE Token
BTSE Token
BTSE
$ 0.869194
+0.30%
+0.02%
+7.91%
$ 140.86M
$ 5.60M
12
GRX Chain
GRX Chain
GRX
$ 13.05
0.00%
--
0.00%
$ 124.10M
$ 306.61K
13
Backpack
Backpack
BP
$ 0.3792
+0.21%
+3.64%
-10.87%
$ 94.70M
$ 186.74K
14
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0937
0.00%
+1.08%
+8.07%
$ 70.26M
$ 40.44K
15
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.1986
-0.30%
+0.97%
-2.89%
$ 65.25M
$ 318.25K
16
HashKey Platform
HashKey Platform
HSK
$ 0.08241
+0.02%
+0.84%
-0.72%
$ 28.54M
$ 704.63K
17
NKYC Token
NKYC Token
NKYC
$ 6.79
0.00%
+0.02%
-0.59%
$ 27.18M
$ 192.60K
18
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.09462
-0.13%
-1.32%
-0.92%
$ 21.34M
$ 682.59K
19
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01088
-0.55%
-1.80%
-4.22%
$ 20.59M
$ 6.23M
20
BitMart
BitMart
BMX
$ 0.057295
-0.02%
+0.00%
+11.65%
$ 19.45M
$ 414.28K
21
MAX
MAX
MAX
$ 0.266304
+0.06%
+0.02%
+1.76%
$ 18.36M
$ 78.63K
22
Bit2Me
Bit2Me
B2M
$ 0.00574157
+0.44%
0.00%
-2.09%
$ 16.94M
$ 17.70K
23
Delta Exchange
Delta Exchange
DETO
$ 0.059946
0.00%
--
+0.01%
$ 16.76M
$ 49.16
24
LCX
LCX
LCX
$ 0.01505572
+0.49%
+0.00%
-7.31%
$ 13.87M
$ 79.34K
25
Tokenize Xchange
Tokenize Xchange
TKX
$ 0.171556
0.00%
--
0.00%
$ 13.72M
$ 3.34K
26
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.000737
-8.88%
-31.74%
-31.40%
$ 12.58M
$ 462.35M
27
GCB TOKEN
GCB TOKEN
GCB
$ 0.01043
0.00%
0.00%
-7.21%
$ 12.54M
--
28
Huobi
Huobi
HT
$ 0.097799
+0.05%
-0.01%
+10.73%
$ 10.70M
$ 703.27
29
Lagrange
Lagrange
LA
$ 0.05096
-0.41%
-7.29%
+13.52%
$ 9.87M
$ 1.70M
30
Coinmetro
Coinmetro
XCM
$ 0.02295525
0.00%
--
0.00%
$ 6.48M
$ 20.03
31
SolCex
SolCex
SOLCEX
$ 0.00290408
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+10.06%
$ 2.90M
$ 95.68K
32
Niza
Niza
NIZA
$ 0.0013
0.00%
+1.09%
-4.62%
$ 2.10M
$ 213.82K
33
World Friendship Cash
World Friendship Cash
WFCA
$ 0.00441032
-0.20%
+0.03%
+43.91%
$ 975.65K
$ 34.36K
34
PointPay
PointPay
PXP
$ 0.0265
+0.04%
0.00%
+0.91%
$ 794.70K
$ 6.47M
35
Nominex
Nominex
NMX
$ 0.00234187
-0.07%
+0.00%
+0.31%
$ 524.96K
$ 274.32
36
Biconomy Exchange Token
Biconomy Exchange Token
BIT
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-0.40%
-1.62%
$ 492.61K
--
37
Quan2um
Quan2um
$QNTM
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$ 323.98K
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38
Kyrrex
Kyrrex
KRRX
$ 0.056249
-5.54%
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$ 295.92K
$ 395.60K
39
XCoin
XCoin
BEXC
$ 0.350285
+0.03%
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$ 545.59K
40
Bitcointry Token
Bitcointry Token
BTTY
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41
EXMO Coin
EXMO Coin
EXM
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0.00%
--
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$ 192.49K
$ 17.13
42
Kasta
Kasta
KASTA
$ 0.00024839
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--
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43
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DEW
DEW
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44
KONA
KONA
KONA
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+10.03%
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45
ARI
ARI
ARI
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--
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46
BESC MONEY
BESC MONEY
MONEY
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0.00%
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47
Trakx
Trakx
TRKX
$ 3.327E-5
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--
48
ZND Token
ZND Token
ZND
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49
BitMEX
BitMEX
BMEX
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0.00%
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+0.02%
$ 19.93K
$ 21.27
50
IXFI
IXFI
IXFI
$ 5.985E-5
+1.15%
+1.10%
+1.15%
$ 19.54K
--

Preguntas frecuentes

¿Para qué se utilizan los tokens de exchanges centralizados (CEX)?
Los tokens de exchanges centralizados (CEX) son activos digitales propios emitidos por plataformas de comercio de criptomonedas. Los tokens CEX se utilizan principalmente para ofrecer a los traders descuentos en las tarifas de transacción, niveles VIP superiores y acceso exclusivo a lanzamientos de nuevos tokens.
¿Cómo afecta el volumen de trading del exchange al valor de un token CEX?
Un volumen de trading consistentemente alto indica un rápido crecimiento de la plataforma, lo que generalmente aumenta la demanda del mercado de tokens CEX, ya que los usuarios más activos compran los tokens para minimizar sus tarifas diarias de trading.
¿Cuál es el propósito de los mecanismos de quema de monedas para los tokens de los exchanges centralizados?
Los exchanges centralizados suelen utilizar una parte de los ingresos generados por las operaciones en la plataforma para recomprar y destruir permanentemente (quemar) tokens CEX. Este mecanismo deflacionario reduce la oferta circulante, lo que puede aumentar la escasez de tokens con el tiempo.
¿Se consideran los tokens CEX activos digitales descentralizados?
No. Los tokens CEX están estrechamente vinculados a la entidad corporativa centralizada que los emitió. El éxito de mercado de un token CEX depende en gran medida del desempeño comercial y el cumplimiento normativo de esa plataforma de intercambio en particular.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Token de Intercambio Centralizado (CEX), junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.