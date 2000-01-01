Los tokens de exchanges centralizados (CEX) son activos digitales nativos que son emitidos y gestionados por plataformas de intercambio de criptomonedas. Estos tokens de utilidad ofrecen a sus holders beneficios exclusivos dentro del ecosistema del exchange, como descuentos en las tarifas y acceso a plataformas de lanzamiento de tokens. Su valor está estrechamente ligado al crecimiento de usuarios, el volumen de operaciones y el éxito general del exchange emisor.

Las plataformas de lanzamiento de tokens ofrecen acceso anticipado a nuevos proyectos de criptomonedas muy esperados, pero la participación exige estrictamente que los usuarios bloqueen cantidades significativas de tokens CEX, lo que crea enormes incentivos para mantenerlos a largo plazo.

No. Los tokens CEX están estrechamente vinculados a la entidad corporativa centralizada que los emitió. El éxito de mercado de un token CEX depende en gran medida del desempeño comercial y el cumplimiento normativo de esa plataforma de intercambio en particular.

Los exchanges centralizados suelen utilizar una parte de los ingresos generados por las operaciones en la plataforma para recomprar y destruir permanentemente (quemar) tokens CEX. Este mecanismo deflacionario reduce la oferta circulante, lo que puede aumentar la escasez de tokens con el tiempo.

Un volumen de trading consistentemente alto indica un rápido crecimiento de la plataforma, lo que generalmente aumenta la demanda del mercado de tokens CEX, ya que los usuarios más activos compran los tokens para minimizar sus tarifas diarias de trading.

Los tokens de exchanges centralizados (CEX) son activos digitales propios emitidos por plataformas de comercio de criptomonedas. Los tokens CEX se utilizan principalmente para ofrecer a los traders descuentos en las tarifas de transacción, niveles VIP superiores y acceso exclusivo a lanzamientos de nuevos tokens.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Token de Intercambio Centralizado (CEX), junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.