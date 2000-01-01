Los tokens de exchanges centralizados (CEX) son activos digitales nativos que son emitidos y gestionados por plataformas de intercambio de criptomonedas. Estos tokens de utilidad ofrecen a sus holders beneficios exclusivos dentro del ecosistema del exchange, como descuentos en las tarifas y acceso a plataformas de lanzamiento de tokens. Su valor está estrechamente ligado al crecimiento de usuarios, el volumen de operaciones y el éxito general del exchange emisor.
La inclusión de activos digitales en el sector Token de Intercambio Centralizado (CEX), junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.