Precio de Divvy hoy

El precio actual de Divvy (DIVVY) hoy es $ 0, con una variación del 25.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DIVVY a USD es $ 0 por DIVVY.

Divvy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 87,625, con un suministro circulante de 996.24M DIVVY. Durante las últimas 24 horas, DIVVY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DIVVY experimentó un cambio de +5.69% en la última hora y de +88.62% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Divvy (DIVVY)

Cap de mercado $ 87.63K$ 87.63K $ 87.63K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 87.62K$ 87.62K $ 87.62K Suministro de Circulación 996.24M 996.24M 996.24M Suministro total 996,226,311.067272 996,226,311.067272 996,226,311.067272

La capitalización de mercado actual de Divvy es de $ 87.63K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DIVVY es de 996.24M, con un suministro total de 996226311.067272. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 87.62K.