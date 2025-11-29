Precio de Atua AI hoy

El precio actual de Atua AI (TUA) hoy es --, con una variación del 3.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TUA a USD es -- por TUA.

Atua AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 44,706, con un suministro circulante de 5.00B TUA. Durante las últimas 24 horas, TUA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.001502, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TUA experimentó un cambio de +2.35% en la última hora y de -3.36% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Atua AI (TUA)

Cap de mercado $ 44.71K$ 44.71K $ 44.71K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 44.71K$ 44.71K $ 44.71K Suministro de Circulación 5.00B 5.00B 5.00B Suministro total 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

