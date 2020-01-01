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Principales tokens de Abstracción de cadena por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Abstracción de cadena. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.69
+0.08%
+3.45%
+6.47%
$ 5.73B
$ 113.37K
2
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6752
+0.22%
+3.41%
-3.42%
$ 2.16B
$ 626.38K
3
United Stables
United Stables
U
$ 1
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 999.96M
$ 51.49K
4
River
River
RIVER
$ 2.6489
-0.66%
-3.59%
+0.52%
$ 51.99M
$ 39.96K
5
ZetaChain
ZetaChain
ZETA
$ 0.02863
+0.03%
-0.76%
-3.55%
$ 42.07M
$ 1.87M
6
DeGate
DeGate
DG
$ 0.04097132
0.00%
-0.00%
+2.07%
$ 15.86M
$ 2.85K
7
Particle Network
Particle Network
PARTI
$ 0.02413
+0.62%
-2.28%
+1.75%
$ 13.19M
$ 3.40M
8
Xion
Xion
XION
$ 0.102666
-0.03%
-0.02%
-3.86%
$ 9.51M
$ 44.80K
9
VERONA
VERONA
VERONA
$ 0.1017
0.00%
-2.11%
-3.86%
$ 7.23M
$ 93.87K
10
Agoric
Agoric
BLD
$ 0.00667005
+0.01%
-0.03%
-3.48%
$ 4.62M
$ 6.08K
11
Cycle Network
Cycle Network
CYC
$ 0.01556307
+13.69%
+0.26%
+37.51%
$ 2.37M
$ 444.80K
12
Everclear
Everclear
CLEAR
$ 6.538E-5
0.00%
+1.70%
+1.73%
$ 58.06K
--
13
Router Protocol
Router Protocol
ROUTE
$ 8.234E-5
-0.01%
-8.70%
-8.64%
$ 55.89K
--
14
RUJI
RUJI
RUJI
$ 0.179
0.00%
-0.61%
-2.77%
--
$ 5.83K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Abstracción de cadena y por qué son populares?
Los tokens de Abstracción de cadena representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 14 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $9.04B.
¿Cuál es el token de Abstracción de cadena con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Abstracción de cadena rastreados en MEXC, LINK ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 3.45% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Abstracción de cadena están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 14 tokens de Abstracción de cadena, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. LINK, NEAR, U se encuentra entre los tokens populares de Abstracción de cadena. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Abstracción de cadena?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Abstracción de cadena es de aproximadamente $9.04B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Abstracción de cadena, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.