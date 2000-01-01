Descubre categorías y sectores de criptomonedas en MEXC, agrupados por ecosistemas, casos de uso, tecnologías, etc. Las categorías se clasifican según la variación de precio en las últimas 24 horas. Selecciona cualquier categoría para ver sus tokens y su rendimiento reciente en el mercado.

Un ecosistema (como el Ecosistema Solana) incluye todas las aplicaciones y los tokens descentralizados construidos sobre una cadena de bloques subyacente específica. Un sector o caso de uso (como Metaverso o RWA) agrupa los tokens según su función industrial, independientemente de la red en la que operen.

Al monitorear los sectores de criptomonedas, puedes identificar flujos de dinero y tendencias emergentes del mercado. Cuando una narrativa específica cobra fuerza, consultar la categoría te permite comparar rápidamente el rendimiento de tokens relacionados y aprovechar las rotaciones del sector.

Por supuesto. La industria Web3 es muy dinámica. A medida que surgen nuevas innovaciones tecnológicas, protocolos o tendencias de mercado, actualizamos continuamente nuestro índice y añadimos nuevos sectores para reflejar con precisión el panorama criptográfico en constante evolución.

Sí. Dado que los activos digitales suelen poseer múltiples funciones, un solo token puede abarcar varios sectores. Por ejemplo, Ethereum se clasifica como una cadena de bloques de capa 1, pero también es una parte fundamental de las categorías de contratos inteligentes e infraestructura Web3.

Las categorías de criptomonedas agrupan los activos digitales según características comunes, como tecnología subyacente, casos de uso o ecosistemas. Esta clasificación ayuda a los usuarios a navegar fácilmente por el mercado y a seguir nichos específicos como DeFi, Memecoins o blockchains de capa 1.

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Todas las categorías de criptomonedas, reglas de clasificación y datos de mercado en esta página provienen de terceros independientes. MEXC no garantiza la exactitud ni la actualidad de esta información. La inclusión de sectores no constituye un respaldo ni una recomendación de inversión. Todo el contenido tiene fines meramente informativos y no constituye asesoramiento financiero. El trading de criptomonedas conlleva un alto riesgo; realiza tu propia investigación (DYOR).