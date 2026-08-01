Precio de 5ire (5IRE)
El precio actual de 5ire (5IRE) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de 5IRE a USD es $ 0 por 5IRE.
5ire actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 38,255, con un suministro circulante de 641.07M 5IRE. Durante las últimas 24 horas, 5IRE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.467009, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.
En el corto plazo, 5IRE experimentó un cambio de -- en la última hora y de +40.76% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.
La capitalización de mercado actual de 5ire es de $ 38.26K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de 5IRE es de 641.07M, con un suministro total de 1500000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 51.11K.
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Durante el día de hoy, el cambio de precio de 5ire a USD fue de $ 0.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de 5ire a USD fue de $ 0.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de 5ire a USD fue de $ 0.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de 5ire a USD fue de --.
|Período
|Cambio (USD)
|Cambio (%)
|Hoy
|$ 0
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|30 Días
|$ 0
|+67.96%
|60 Días
|$ 0
|+14.84%
|90 Días
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|--
Para 2040, el precio de 5ire podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.
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¿Cuál es el precio actual de negociación de 5ire?
5ire (5IRE) tiene actualmente un precio de € EUR, lo que refleja una variación de precio de -0.00% en las últimas 24 horas. Este precio representa la última tasa de mercado agregada entre los principales intercambios y se actualiza continuamente según la actividad del mercado en tiempo real.
¿Qué factores están influyendo en la variación de precio de 5ire hoy?
La reciente variación de precio en las últimas 24 horas está determinada por una combinación de sentimiento del mercado, fluctuaciones en la liquidez y el desempeño general de la categoría dentro del sector Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Ethereum Ecosystem. Las tendencias económicas más amplias y la actividad en cadena sobre -- también pueden contribuir a la volatilidad a corto plazo.
¿Qué tan fuerte es el interés de trading en 5IRE?
Los inversores han generado €-- en volumen de trading durante las últimas 24 horas, lo que indica una participación activa. Un volumen más alto suele indicar mayor confianza y una mejor determinación del precio.
¿Cuál es la posición de 5ire en el mercado global de criptomonedas?
Actualmente ocupa el puesto #8596 en el mercado con una capitalización de mercado de €32552.3272265100000, lo que la ubica entre los activos más consolidados dentro de su sector.
¿Qué nos dice la oferta circulante sobre 5IRE?
Con 641073198.7697375 tokens en circulación, el nivel de oferta juega un papel fundamental para determinar la escasez, la inflación a largo plazo y la valoración del mercado.
¿Cómo se compara el precio de hoy con el desempeño reciente de 5ire?
El rango de precios entre € y € en las últimas 24 horas resalta su volatilidad intradía y ayuda a los traders a evaluar oportunidades de precio a corto plazo.
¿Cómo se compara 5ire con activos similares?
Frente a otros tokens de la categoría Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Ethereum Ecosystem, 5IRE sigue mostrando un desempeño competitivo, respaldado por un volumen constante y un interés sostenido tanto de participantes minoristas como institucionales.
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
|02-04 11:04:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
|02-01 01:12:00
|Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC
Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado
Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar
Las principales subidas de criptomonedas de hoy
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