Las cadenas de bloques resistentes a la computación cuántica utilizan algoritmos criptográficos avanzados diseñados para resistir posibles ataques futuros de computadoras cuánticas. A medida que aumenta la capacidad de procesamiento, estas redes buscan proteger los fondos y los datos de los usuarios frente a posibles filtraciones por parte de capacidades de descifrado superiores. Los inversores siguen de cerca este sector como una cobertura a largo plazo contra la obsolescencia tecnológica de la criptografía tradicional.
La inclusión de activos digitales en el sector Resistente a la mecánica cuántica, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.