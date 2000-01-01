Las cadenas de bloques resistentes a la computación cuántica utilizan algoritmos criptográficos avanzados diseñados para resistir posibles ataques futuros de computadoras cuánticas. A medida que aumenta la capacidad de procesamiento, estas redes buscan proteger los fondos y los datos de los usuarios frente a posibles filtraciones por parte de capacidades de descifrado superiores. Los inversores siguen de cerca este sector como una cobertura a largo plazo contra la obsolescencia tecnológica de la criptografía tradicional.

No, no se trata de un riesgo inmediato. Los expertos estiman que pasarán muchos años antes de que las computadoras cuánticas cuenten con suficientes cúbits estables para descifrar Bitcoin. Sin embargo, se están desarrollando proyectos resistentes a la computación cuántica como mecanismo de defensa proactivo.

Los tokens resistentes a la computación cuántica utilizan nuevas estructuras matemáticas, como la criptografía basada en retículos o las firmas basadas en funciones hash, que han demostrado matemáticamente ser resistentes al inmenso poder computacional de las máquinas cuánticas.

Las criptomonedas tradicionales se basan en la criptografía de curva elíptica (ECC). En teoría, las computadoras cuánticas a gran escala podrían usar algoritmos avanzados para descifrar estos códigos matemáticos, lo que podría exponer las claves privadas y comprometer la seguridad de la red.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Resistente a la mecánica cuántica, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.