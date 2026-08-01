Precio de zkVerify hoy

El precio actual de zkVerify (VFY) hoy es $ 0.00639584, con una variación del 0.29% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VFY a USD es $ 0.00639584 por VFY.

zkVerify actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,958,129, con un suministro circulante de 306.19M VFY. Durante las últimas 24 horas, VFY cotiza entre $ 0.00635464 (bajo) y $ 0.00644845 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.200772, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00556172.

En el corto plazo, VFY experimentó un cambio de +0.18% en la última hora y de -1.54% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.95K.

Información del mercado de zkVerify (VFY)

Cap de mercado $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M Volumen (24H) $ 3.95K$ 3.95K $ 3.95K Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.40M$ 6.40M $ 6.40M Suministro de Circulación 306.19M 306.19M 306.19M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de zkVerify es de $ 1.96M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.95K. El suministro circulante de VFY es de 306.19M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.40M.