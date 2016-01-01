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Principales tokens de Monedas de privacidad por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Monedas de privacidad. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Zcash
Zcash
ZEC
$ 478.06
+0.19%
-1.00%
-4.96%
$ 8.09B
$ 4.57K
2
Monero
Monero
XMR
$ 397.42
+1.13%
-0.60%
+7.55%
$ 7.36B
$ 7.65K
3
Decred
Decred
DCR
$ 12.99
+0.13%
+1.31%
+2.07%
$ 227.56M
$ 6.41K
4
Pirate Chain
Pirate Chain
ARRR
$ 0.2295
-0.39%
+4.13%
-5.63%
$ 45.05M
$ 249.18K
5
Verge
Verge
XVG
$ 0.002142
+0.24%
-1.82%
+5.09%
$ 34.76M
$ 32.47M
6
Nock
Nock
NOCK
$ 0.012509
-0.19%
+9.29%
+7.11%
$ 27.46M
$ 9.33M
7
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
$ 0.3452
-1.11%
-17.52%
-61.90%
$ 12.01M
$ 3.65M
8
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0.6383
-0.06%
+1.33%
+1.60%
$ 11.96M
$ 91.79K
9
Exiom
Exiom
XEQM
$ 0.01500829
0.00%
-0.06%
-5.79%
$ 4.19M
$ 2.02K
10
BLACKCOIN
BLACKCOIN
BLACKCOIN
$ 0.00306077
-0.12%
+0.00%
+3.86%
$ 3.06M
$ 4.11K
11
Grin
Grin
GRIN
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-2.21%
-0.02%
-7.30%
$ 2.97M
$ 1.61K
12
Navio
Navio
NAV
$ 0.03392241
-0.40%
-0.00%
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$ 2.61M
$ 263.01
13
PIVX
PIVX
PIVX
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-1.19%
-6.66%
-21.60%
$ 2.27M
$ 2.88M
14
Zclassic
Zclassic
ZCL
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$ 1.93M
$ 241.84
15
Nerva
Nerva
XNV
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-10.18%
$ 1.82M
$ 627.89
16
Loyal
Loyal
LOYAL
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-2.00%
$ 1.80M
$ 2.25K
17
XELIS
XELIS
XEL
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-1.04%
$ 1.04M
$ 28.37K
18
Particl
Particl
PART
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+0.62%
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$ 1.02M
$ 37.59K
19
Dero
Dero
DERO
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$ 339.76K
$ 7.42K
20
DragonX
DragonX
DRGX
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-0.05%
+31.14%
$ 330.92K
$ 90.44K
21
BitcoinZ
BitcoinZ
BTCZ
$ 1.895E-5
+0.16%
-0.10%
-13.23%
$ 238.91K
--
22
Karbo
Karbo
KRB
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--
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$ 192.94K
$ 0.62
23
Kryptokrona
Kryptokrona
XKR
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$ 154.46K
$ 2.26K
24
Voidify
Voidify
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$ 575.29
25
Zero
Zero
ZER
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-0.00%
-8.76%
$ 121.03K
$ 3.48
26
JunoCash
JunoCash
JUNO
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-0.14%
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$ 102.98K
$ 28.11K
27
Conceal
Conceal
CCX
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-6.82%
$ 91.70K
$ 22.12
28
MaryJaneCoin
MaryJaneCoin
MARYJ
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0.00%
-2.80%
-14.24%
$ 79.49K
--
29
BLACK HOLE
BLACK HOLE
BLKH
$ 0.00014916
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-0.03%
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$ 79.20K
$ 64.27
30
Scala
Scala
XLA
$ 2.79E-6
+1.09%
0.00%
-10.00%
$ 40.26K
--
31
Tritcoin
Tritcoin
TRIT
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--
32
Hush
Hush
HUSH
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--
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$ 1.78K
33
PRivaCY Coin
PRivaCY Coin
PRCY
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$ 1.80K
34
5ive Privacy
5ive Privacy
FIVE
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--
35
NullTrace
NullTrace
NULL
$ 1.006E-5
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+5.01%
$ 10.02K
--
36
Neptune
Neptune
XNT
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-2.07%
-7.73%
--
$ 75.49K
37
RYO Token
RYO Token
RYO
$ 3.919
-0.64%
+0.21%
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$ 12.95K
38
XTM
XTM
XTM
$ 0.000378
+0.81%
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-8.09%
--
$ 25.60M
39
SAL
SAL
SAL
$ 0.00507
-0.59%
+6.29%
+50.89%
--
$ 476.34K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Monedas de privacidad y por qué son populares?
Los tokens de Monedas de privacidad representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 39 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $15.83B.
¿Cuál es el token de Monedas de privacidad con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Monedas de privacidad rastreados en MEXC, NOCK ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 9.29% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Monedas de privacidad están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 39 tokens de Monedas de privacidad, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. ZEC, XMR, DCR se encuentra entre los tokens populares de Monedas de privacidad. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Monedas de privacidad?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Monedas de privacidad es de aproximadamente $15.83B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Monedas de privacidad, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.