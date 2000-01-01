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Principales tokens del portafolio de YZI Labs por capitalización de mercado

La cartera de YZI Labs (anteriormente Binance Labs) incluye proyectos blockchain respaldados por esta incubadora líder del sector y su brazo de capital riesgo. Estos tokens abarcan diversos sectores, como la infraestructura Web3 y las finanzas descentralizadas (DeFi), y representan inversiones estratégicas que han superado un riguroso proceso de análisis institucional. El seguimiento de esta categoría ayuda a los inversores a identificar proyectos técnicamente sólidos y a seguir los flujos de capital institucional.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
$ 0.6906
-0.17%
+0.52%
+0.85%
$ 2.78B
$ 1.38M
2
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08884
-0.26%
-1.71%
-2.85%
$ 830.02M
$ 2.58M
3
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.3156
-0.10%
-6.33%
+6.50%
$ 576.65M
$ 151.95K
4
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.453
-0.41%
-0.21%
+3.05%
$ 510.91M
$ 317.50K
5
Aptos
Aptos
APT
$ 0.5711
-0.71%
-2.32%
-4.29%
$ 475.64M
$ 94.26K
6
Injective
Injective
INJ
$ 4.622
+0.15%
+3.12%
-2.63%
$ 461.97M
$ 249.04K
7
Curve
Curve
CRV
$ 0.278
-0.61%
+5.08%
+30.21%
$ 417.10M
$ 6.75M
8
TIA
TIA
TIA
$ 0.3074
-0.45%
-3.51%
-8.53%
$ 283.06M
$ 1.16M
9
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00005072
+0.02%
+2.24%
+2.51%
$ 281.70M
$ 4.74B
10
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002629
+0.30%
+0.42%
+0.19%
$ 260.28M
$ 230.98B
11
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.56229
+2.24%
+30.13%
+17.60%
$ 239.46M
$ 4.25M
12
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.334
-0.30%
-0.30%
-2.47%
$ 229.82M
$ 240.44K
13
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9147
-0.89%
+0.30%
+2.69%
$ 157.00M
$ 65.75K
14
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.01277
-0.16%
-2.31%
-3.13%
$ 132.04M
$ 10.89M
15
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.37127
+0.30%
+1.67%
+4.47%
$ 123.65M
$ 336.38K
16
SafePal
SafePal
SFP
$ 0.2387
+0.38%
+2.40%
+8.26%
$ 119.25M
$ 244.31K
17
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08353
-0.25%
+0.75%
+0.10%
$ 117.95M
$ 672.92K
18
$ 0.03988
0.00%
-2.68%
-3.86%
$ 117.18M
$ 1.60M
19
Gala
Gala
GALA
$ 0.001705
-0.41%
-2.84%
-4.47%
$ 83.14M
$ 150.57M
20
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.7
0.00%
-1.96%
-3.92%
$ 81.23M
$ 25.57K
21
Lista USD
Lista USD
LISUSD
$ 0.997822
+0.01%
0.00%
+0.06%
$ 74.98M
$ 90.82K
22
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.1976
+0.10%
+1.12%
-2.93%
$ 65.38M
$ 319.50K
23
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.01243
-0.23%
-0.68%
+21.28%
$ 48.38M
$ 6.86M
24
Kava Labs
Kava Labs
KAVA
$ 0.04077
+0.07%
-0.46%
+0.99%
$ 44.17M
$ 1.43M
25
GoPlus Security
GoPlus Security
GPS
$ 0.009572
+0.32%
+2.91%
+0.92%
$ 44.05M
$ 5.80M
26
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.005456
-0.38%
-5.36%
-3.52%
$ 42.29M
$ 12.73M
27
$ 0.004688
+0.08%
-1.71%
-2.87%
$ 41.03M
$ 12.19M
28
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03507
+0.14%
-8.86%
-23.99%
$ 40.92M
$ 7.77M
29
APRO
APRO
AT
$ 0.15422
+1.06%
+10.97%
+13.13%
$ 40.03M
$ 378.86K
30
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.02805
-0.28%
+1.11%
+1.84%
$ 39.45M
$ 3.28M
31
RONIN
RONIN
RON
$ 0.05063
-0.04%
-0.61%
+0.42%
$ 39.16M
$ 1.08M
32
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 13.86
-0.14%
+0.01%
+0.43%
$ 38.86M
$ 56.18M
33
$ 0.005877
+0.34%
-1.68%
+2.44%
$ 37.95M
$ 10.24M
34
Mask Network
Mask Network
MASK
$ 0.3628
-0.16%
+1.25%
+1.79%
$ 36.49M
$ 152.69K
35
BICONOMY
BICONOMY
BICO
$ 0.036
-1.40%
-9.02%
+30.57%
$ 35.80M
$ 7.58M
36
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003464
+0.26%
-0.69%
-0.97%
$ 34.75M
$ 16.24M
37
Terra
Terra
LUNA
$ 0.04512
+0.33%
+8.24%
+9.56%
$ 31.98M
$ 6.90M
38
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0.0005057
-0.04%
-0.95%
-0.60%
$ 31.73M
$ 111.01M
39
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003147
-0.16%
-0.19%
+5.59%
$ 31.53M
$ 1.71B
40
Dusk Network
Dusk Network
DUSK
$ 0.06366
-0.35%
-1.43%
+5.74%
$ 31.48M
$ 1.11M
41
EDU Coin
EDU Coin
EDU
$ 0.04003
+1.38%
+6.17%
+19.70%
$ 31.20M
$ 1.52M
42
Band
Band
BAND
$ 0.163803
-0.20%
-0.01%
+2.56%
$ 29.59M
$ 1.02M
43
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.005077
-0.22%
+1.94%
+1.92%
$ 28.39M
$ 18.96M
44
Manta Network
Manta Network
MANTA
$ 0.05768
+0.65%
-0.05%
-3.20%
$ 27.33M
$ 978.45K
45
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02082
+0.05%
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-3.96%
$ 27.23M
$ 3.58M
46
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.05894
-0.19%
-1.50%
-2.82%
$ 26.91M
$ 983.96K
47
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.09174
-3.70%
-7.09%
-31.98%
$ 25.71M
$ 1.24M
48
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006302
-0.27%
-1.13%
-15.87%
$ 25.48M
$ 9.42M
49
DODO
DODO
DODO
$ 0.02389
-2.45%
+11.69%
-17.60%
$ 23.51M
$ 9.24M
50
Renzo
Renzo
REZ
$ 0.002738
-0.18%
-2.90%
+6.20%
$ 23.44M
$ 22.21M

Preguntas frecuentes

¿Qué representa el portafolio de YZI Labs en el mercado de las criptomonedas?
El portafolio de YZI Labs representa una colección selecta de proyectos de blockchain y criptomonedas que han recibido inversión estratégica y apoyo para su incubación por parte de YZI Labs (anteriormente Binance Labs), una de las principales empresas de capital riesgo del sector.
¿Por qué se considera a YZI Labs un indicador importante de capital de riesgo para las criptomonedas?
YZI Labs se considera un indicador significativo porque los proyectos respaldados por esta entidad han superado una rigurosa evaluación institucional, lo que a menudo indica sólidos fundamentos técnicos y una mayor probabilidad de éxito a largo plazo.
¿Los tokens respaldados por YZI Labs suelen tener una mayor liquidez en el mercado?
En general, sí. Los tokens respaldados por YZI Labs suelen beneficiarse de un amplio apoyo del ecosistema y con frecuencia consiguen cotizar en las principales plataformas de intercambio de criptomonedas, lo que mejora significativamente su liquidez en el mercado global.
¿Qué tipos de proyectos blockchain suelen incluirse en el portafolio de YZI Labs?
El portafolio de YZI Labs está altamente diversificado e incluye, por lo general, infraestructura Web3 fundamental, protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi), plataformas GameFi innovadoras y redes emergentes de inteligencia artificial (IA).

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Portafolio de YZi Labs (anteriormente Binance Labs), junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.