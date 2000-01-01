La cartera de YZI Labs (anteriormente Binance Labs) incluye proyectos blockchain respaldados por esta incubadora líder del sector y su brazo de capital riesgo. Estos tokens abarcan diversos sectores, como la infraestructura Web3 y las finanzas descentralizadas (DeFi), y representan inversiones estratégicas que han superado un riguroso proceso de análisis institucional. El seguimiento de esta categoría ayuda a los inversores a identificar proyectos técnicamente sólidos y a seguir los flujos de capital institucional.
La inclusión de activos digitales en el sector Portafolio de YZi Labs (anteriormente Binance Labs), junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.